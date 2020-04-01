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04.04.2020 05:10
Рубрика: Общество

Лезем на стену

Как сохранить здоровье и хорошую форму в самоизоляции, нам рассказали знаменитые спортсмены разных лет
Текст: Анна Козина, Артур Нанян, Павел Петровский, Илья Соболев
Российская газета - Неделя № 70(8124)
Спортсмены тоже люди, и самоизоляция в условиях бушующей эпидемии коронавируса их не обошла стороной.
Скалолазка Юлия Каплина даже дома продолжает тренировки. Фото: EPA Скалолазка Юлия Каплина даже дома продолжает тренировки. Фото: EPA
Скалолазка Юлия Каплина даже дома продолжает тренировки. Фото: EPA

Ответ на вопрос: чем заняться в то время, пока большой спорт находится "на паузе", у каждого свой.

Например, теннисист Даниил Медведев получил возможность часами напролет играть в футбольный симулятор ФИФА-20, биатлонисты сборной России выходят на тренировки в лес исключительно по одному, соблюдая все меры предосторожности. А вот звездный хоккеист, лидер клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин практически не расстается с подросшим сыном Сергеем, хотя и о физических нагрузках тоже не забывает.

Разумеется, многие знаменитые спортсмены готовы поделиться своими секретами сохранения хорошей формы с читателями "РГ-Недели".

Лидия Иванова: Весы далеко не убирайте!

Двукратная олимпийская чемпионка Мельбурна-1956 и Рима-1960 по спортивной гимнастике, тренер, арбитр, комментатор Лидия Иванова:

Фото: iStock
Как в самоизоляции сохранить любовь и крепкие нервы

- Я живу на даче, и это меня спасает. Найти применение своим мышцам, телу здесь легко, и придумывать ничего не надо. Вижу по количеству машин, что за город приехало много людей. Так что для дачников самое простое - это прогулки. Я каждый день прохожу не менее 3 км: не бегу, не тороплюсь, но держу хороший темп. Соседок тоже заставляю двигаться, ведь движение - это жизнь. Но в нашей ситуации даже гулять нужно с соблюдением дистанции и других мер предосторожности.

У городских, у тех, кто находится в квартирах, такой возможности нет. Я понимаю и приветствую самоизоляцию. Надо постараться и вытерпеть, надо удержать распространение этой заразы, помочь не то что всей стране, а конкретно каждому. Физические упражнения в доме тоже можно организовать. Тем более у многих есть элементарные тренажеры, спортивный инвентарь. А даже если нет, можно поприседать, понаклоняться, потянуться, покачать пресс - в зависимости от возрастной категории. Можно лечь на пол на коврик и хотя бы ноги поподнимать, чтобы брюшко растрясти.

Ведь как только освобождается день, сразу думаешь, что бы такое поесть. Все это я проходила за свою долгую спортивную жизнь. Надо от этих мыслей себя отвлекать. И весы далеко не убирать. В принципе, заставить себя 15 минут в день подвигаться может каждый. Даже бабушки с дедушками. Я же вообще уже прабабушка.

Лидия Иванова: Заставить себя подвигаться 15 минут в день может каждый

В этой ситуации я сочувствую профессиональным спортсменам, которые привыкли к бесконечным, ежедневным многочасовым нагрузкам, а не просто к зарядке или физкультуре. У них отменяются или переносятся сборы, соревнования, в том числе Олимпиада. И это беда. Конечно, они грамотные, они будут поддерживать форму, удерживать вес. Но многие не смогут выйти на пик и добраться до Игр, перенесенных на другую дату.

Сергей Тараканов: Двигайтесь, даже когда не хочется

Олимпийский чемпион Сеула-1988 по баскетболу Сергей Тараканов:

- Мы самоизолировались еще 8 марта, когда прилетели транзитом через Рим. Сразу уехали на дачу. С тех пор безвылазно здесь. Морально, конечно, немного тяжело. Потому что жизнь, мир - все изменилось. И нужно привыкать к новым реалиям. Надеюсь, что эти реалии продлятся не очень долгое время. В баскетбол я давно не играю, а фитнесом занимаюсь регулярно. Вот вы меня как раз поймали, когда собирался делать тренировку на велосипеде. В меру возможностей, которые предоставляет дача, пытаемся гулять, не нарушая режима самоизоляции, двигаться. Надо разгонять кровь, заставлять себя двигаться, даже когда не хочется.

Исследование: Подростки больше всех страдают в условиях самоизоляции

Понятное дело, что режим дня немного нарушается. Например, что касается сна, у нас режим не сильно изменился. Просто чуть позже ложимся, позже встаем. Лично меня это не очень радует, но все это довольно легко можно изменить. Возможно, кому-то придется чуть скорректировать режим питания: не так часто и не так обильно есть. Тут только самодисциплина. Спортсменам в этом плане несколько проще. У них есть, так сказать, налаженные критерии жизни.

Если брать профессиональных баскетболистов, наверное, только у единиц есть возможность проводить в это время полноценные тренировки, бросать мяч в кольцо. Остальные вынуждены ограничиваться упражнениями на тренажерах, другими подручными средствами. Но спортсменам не на что жаловаться: достаточно людей, которым приходится значительно труднее.

Всем советую сохранять оптимизм, уделить больше внимания себе. Важно не только, как мы проведем это время, но и как мы будем готовы выйти из него. Сейчас есть возможность заняться теми делами, которые мы откладываем на свободное время. Обычно, когда этот свободный день появляется, мы стараемся в него впихнуть все сразу. Сейчас есть возможность спокойно ставить галочки, чтобы каждый день был не просто так.

Андрей Ещенко: Хочу выучить английский

Футболист московского "Спартака" Андрей Ещенко:

- Тренерский штаб раздал нам задания, у всех есть специальные датчики GPS, которые передают сигнал в тренерский штаб. Мы выполняли упражнения, тренеры наблюдали в онлайн-режиме. Одним словом, была индивидуальная работа на дому. Чем занимаюсь в свободное время? Я в поселке живу, поэтому мне чуть легче, чем некоторым другим ребятам. Вышел, прогулялся на лужайке, поиграл в Playstation, посмотрел какой-нибудь фильм, почитал книгу перед сном - и все. Еще занимаюсь английским. Хочу выучить этот язык. Раньше ходил в специальную школу, но в связи с известными событиями она временно закрылась.

Юлия Каплина: Внимание - растяжке

Член сборной России по скалолазанию, обладательница лицензии участницы Олимпийских игр-2020:

Фото: instagram.com / nastyashubskaya
Александр Овечкин рассказал, как проводит время в самоизоляции

- Нужно будет приложить немало усилий, чтобы набрать форму перед чемпионатом Европы, который перенесен на июнь. У меня несколько тренировок в день. Пока нет возможности лазать, больше времени уделяю тем тренировкам, на которые обычно не было времени. Например, растяжке. Обычно она занимает у меня 20-30 минут.

Хорошо, что у меня дома много различного спортивного оборудования, с которым можно заниматься общефизической и специальной физической подготовкой. Гантели, жилет-утяжелитель, мячи, полусфера... Сейчас заказываю шведскую стенку, турник, фингерборд, чтобы установить дома. Буквально год назад размышляла: нужно делать это или нет? Казалось: что такого может случиться, что ты в зал не сможешь сходить? Но вот случилось. В целом сейчас стараюсь пробовать что-то новое. В "Инстаграме" рассказываю о своих тренировках. Также во время карантина занимаюсь саморазвитием, читаю, учу английский.

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