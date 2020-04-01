Спортсмены тоже люди, и самоизоляция в условиях бушующей эпидемии коронавируса их не обошла стороной.

Ответ на вопрос: чем заняться в то время, пока большой спорт находится "на паузе", у каждого свой.

Например, теннисист Даниил Медведев получил возможность часами напролет играть в футбольный симулятор ФИФА-20, биатлонисты сборной России выходят на тренировки в лес исключительно по одному, соблюдая все меры предосторожности. А вот звездный хоккеист, лидер клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин практически не расстается с подросшим сыном Сергеем, хотя и о физических нагрузках тоже не забывает.

Разумеется, многие знаменитые спортсмены готовы поделиться своими секретами сохранения хорошей формы с читателями "РГ-Недели".

Лидия Иванова: Весы далеко не убирайте!

Двукратная олимпийская чемпионка Мельбурна-1956 и Рима-1960 по спортивной гимнастике, тренер, арбитр, комментатор Лидия Иванова:

- Я живу на даче, и это меня спасает. Найти применение своим мышцам, телу здесь легко, и придумывать ничего не надо. Вижу по количеству машин, что за город приехало много людей. Так что для дачников самое простое - это прогулки. Я каждый день прохожу не менее 3 км: не бегу, не тороплюсь, но держу хороший темп. Соседок тоже заставляю двигаться, ведь движение - это жизнь. Но в нашей ситуации даже гулять нужно с соблюдением дистанции и других мер предосторожности.

У городских, у тех, кто находится в квартирах, такой возможности нет. Я понимаю и приветствую самоизоляцию. Надо постараться и вытерпеть, надо удержать распространение этой заразы, помочь не то что всей стране, а конкретно каждому. Физические упражнения в доме тоже можно организовать. Тем более у многих есть элементарные тренажеры, спортивный инвентарь. А даже если нет, можно поприседать, понаклоняться, потянуться, покачать пресс - в зависимости от возрастной категории. Можно лечь на пол на коврик и хотя бы ноги поподнимать, чтобы брюшко растрясти.

Ведь как только освобождается день, сразу думаешь, что бы такое поесть. Все это я проходила за свою долгую спортивную жизнь. Надо от этих мыслей себя отвлекать. И весы далеко не убирать. В принципе, заставить себя 15 минут в день подвигаться может каждый. Даже бабушки с дедушками. Я же вообще уже прабабушка.

Лидия Иванова: Заставить себя подвигаться 15 минут в день может каждый

В этой ситуации я сочувствую профессиональным спортсменам, которые привыкли к бесконечным, ежедневным многочасовым нагрузкам, а не просто к зарядке или физкультуре. У них отменяются или переносятся сборы, соревнования, в том числе Олимпиада. И это беда. Конечно, они грамотные, они будут поддерживать форму, удерживать вес. Но многие не смогут выйти на пик и добраться до Игр, перенесенных на другую дату.

Сергей Тараканов: Двигайтесь, даже когда не хочется

Олимпийский чемпион Сеула-1988 по баскетболу Сергей Тараканов:

- Мы самоизолировались еще 8 марта, когда прилетели транзитом через Рим. Сразу уехали на дачу. С тех пор безвылазно здесь. Морально, конечно, немного тяжело. Потому что жизнь, мир - все изменилось. И нужно привыкать к новым реалиям. Надеюсь, что эти реалии продлятся не очень долгое время. В баскетбол я давно не играю, а фитнесом занимаюсь регулярно. Вот вы меня как раз поймали, когда собирался делать тренировку на велосипеде. В меру возможностей, которые предоставляет дача, пытаемся гулять, не нарушая режима самоизоляции, двигаться. Надо разгонять кровь, заставлять себя двигаться, даже когда не хочется.

Понятное дело, что режим дня немного нарушается. Например, что касается сна, у нас режим не сильно изменился. Просто чуть позже ложимся, позже встаем. Лично меня это не очень радует, но все это довольно легко можно изменить. Возможно, кому-то придется чуть скорректировать режим питания: не так часто и не так обильно есть. Тут только самодисциплина. Спортсменам в этом плане несколько проще. У них есть, так сказать, налаженные критерии жизни.

Если брать профессиональных баскетболистов, наверное, только у единиц есть возможность проводить в это время полноценные тренировки, бросать мяч в кольцо. Остальные вынуждены ограничиваться упражнениями на тренажерах, другими подручными средствами. Но спортсменам не на что жаловаться: достаточно людей, которым приходится значительно труднее.

Всем советую сохранять оптимизм, уделить больше внимания себе. Важно не только, как мы проведем это время, но и как мы будем готовы выйти из него. Сейчас есть возможность заняться теми делами, которые мы откладываем на свободное время. Обычно, когда этот свободный день появляется, мы стараемся в него впихнуть все сразу. Сейчас есть возможность спокойно ставить галочки, чтобы каждый день был не просто так.

Андрей Ещенко: Хочу выучить английский

Футболист московского "Спартака" Андрей Ещенко:

- Тренерский штаб раздал нам задания, у всех есть специальные датчики GPS, которые передают сигнал в тренерский штаб. Мы выполняли упражнения, тренеры наблюдали в онлайн-режиме. Одним словом, была индивидуальная работа на дому. Чем занимаюсь в свободное время? Я в поселке живу, поэтому мне чуть легче, чем некоторым другим ребятам. Вышел, прогулялся на лужайке, поиграл в Playstation, посмотрел какой-нибудь фильм, почитал книгу перед сном - и все. Еще занимаюсь английским. Хочу выучить этот язык. Раньше ходил в специальную школу, но в связи с известными событиями она временно закрылась.

Юлия Каплина: Внимание - растяжке

Член сборной России по скалолазанию, обладательница лицензии участницы Олимпийских игр-2020:

- Нужно будет приложить немало усилий, чтобы набрать форму перед чемпионатом Европы, который перенесен на июнь. У меня несколько тренировок в день. Пока нет возможности лазать, больше времени уделяю тем тренировкам, на которые обычно не было времени. Например, растяжке. Обычно она занимает у меня 20-30 минут.

Хорошо, что у меня дома много различного спортивного оборудования, с которым можно заниматься общефизической и специальной физической подготовкой. Гантели, жилет-утяжелитель, мячи, полусфера... Сейчас заказываю шведскую стенку, турник, фингерборд, чтобы установить дома. Буквально год назад размышляла: нужно делать это или нет? Казалось: что такого может случиться, что ты в зал не сможешь сходить? Но вот случилось. В целом сейчас стараюсь пробовать что-то новое. В "Инстаграме" рассказываю о своих тренировках. Также во время карантина занимаюсь саморазвитием, читаю, учу английский.