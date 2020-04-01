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01.04.2020 22:42
Рубрика: Культура

Не один дома

Звезды поддерживают поклонников во время пандемии
Текст: Александр Алексеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 71(8125)
Первыми этот девиз предложили легенды 90-х - группа Pearl Jam. Ее солист Эдди Веддер сообщил: "Мы захотели подарить людям немного надежды в это нелегкое время...", именно так он предварил выход первого за семь лет альбома Gigaton. Впервые записанный без привычных для этих звезд гранжа нервных срывов. А наоборот - спетый с позитивным настроем и задором.
Леонид Агутин каждый вечер выкладывает в соцсетях истории о песнях со своего нового альбома. Фото: РИА Новости Леонид Агутин каждый вечер выкладывает в соцсетях истории о песнях со своего нового альбома. Фото: РИА Новости
Леонид Агутин каждый вечер выкладывает в соцсетях истории о песнях со своего нового альбома. Фото: РИА Новости

В тот же день выпустил долгожданный диск и Леонид Агутин. Его La Vida Cosmopolita - 11 теплых, согревающих и дарящих оптимизм солнечных латинских ритмов и интонаций, под которые хочется думать только о скором лете... Но главное даже в другом. Теперь каждый вечер Агутин выкладывает в своих социальных сетях истории про эти песни и музыкантов, с которыми он их записывал. Среди них ведь такие значительные личности, как Эл Ди Меола, Джон Секада и даже сын актрисы Лолиты Торрес! Кто-то привыкает к этим рассказам, почти как в детстве - к сказкам на ночь. А Агутин заодно вспоминает то про кинорежиссера Вуди Аллена, то цитирует фразы из любимых книг. К примеру, из повестей шотландского писателя Дж. М. Барри о нестареющем мальчике Питере Пене, считавшем, что: "Весь мир сделан из веры, доверия и пыльцы фей". Может, так и есть?

Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
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Вот и актер Гоша Куценко, много лет проявляющий себя и как рок и рэп-исполнитель, лидер собственной группы (с которой участвовал и в фестивале "Нашествие"), в середине этой недели, после концерта в интернете, заявил: "Давайте воспользуемся этим временем для саморазвития"! В самом деле, находясь дома, ведь не станешь оправдываться хотя бы перед самим собой, что очень устал в дороге и поэтому хочешь отдохнуть?

Пример показала и дочка известной голливудской кинозвезды Милицы (Миллы) Йовович. Актриса родилась в Киеве, затем переехала в США, а теперь выложила в социальных сетях видео с комментарием: "Каждый день, с начала карантина, моя дочь Эвер полчаса читала и писала на русском языке. И сегодня решила написать сказку на кириллице! Это очень смешная история о крысе и лягушке, которые живут вместе и устраивают ужин. Наслаждайтесь!" И сказка, и ее прочтение старшей дочерью кинозвезды впечатляют. А ведь не будь карантина, Эвер, может, и не выучила бы русский и не попробовала бы стать писателем.

Ну а Брайан Мэй из Queen, вместо того чтобы готовиться к будущему туру группы вместе с приглашенным вокалистом Адамом Ламбертом, теперь ежедневно дает уроки гитарной игры в интернете. Причем не скрывает никаких профессиональных секретов, хотя даже и на платных мастер-классах офлайн некоторые из них все-таки утаивал... Конечно, не все потом тоже смогут сыграть "Богемскую рапсодию" или We Will Rock You, но попробовать это сделать вслед за рок-легендой - очень увлекательно!

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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"Все могут найти для себя радость в том, чтобы оставаться дома. Потому что коронавирус пройдет, а радость останется", - сказал Алексей Кортнев после того, как выложил в интернете очередную новую домашнюю запись под гитару в рамках проекта #ПойДома. Поучаствовать в нем тоже могут многие и прославиться, вспоминая хотя бы шоу "Голос".

Да, в мире еще много интересных дел, за которые мы пока не брались. Самое время.

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