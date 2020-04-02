Академик РАН Григорий Ройтберг: Медики приняли ­эпидемический удар на себя

В эти дни стала невольным свидетелем того, как работают наши медики. Молодому человеку стало плохо рядом с одним из подъездов нашего дома. Он упал. Двор был безлюден: соблюдаем режим самоизоляции. Но кто-то увидел, выскочил на улицу, вызвал "скорую". "Скорая" появилась молниеносно. Парню оказали всю необходимую помощь. От госпитализации он отказался. Но сотрудники "скорой" уехали только после того, как убедились: человеку стало действительно лучше. С этого эпизода мы и начали разговор с академиком РАН Григорием Ройтбергом. Ученым, практиком, организатором, по учебникам которого учатся медики не только российских вузов. Кстати, клиника, которую он создал, которой руководит, тщательно подготовилась к нашествию коронавируса.

Григорий Ефимович, нагрузка на всех врачей без исключения сейчас колоссальная. Как выдерживают медики?

Григорий Ройтберг: Идет война. Да, без выстрелов. И спасают нас в этой войне медики. Значит, мы, причем не только организаторы здравоохранения, должны спасти медиков. Говоря "высоким штилем", спасая их, мы спасаем наших пациентов. Вас не удивило, как вы сказали, молниеносное прибытие "скорой". Московская "скорая" - явление уникальное. Такой службы нигде в мире нет. И разве только "скорая"?

И разве только в Москве? В Питере, Краснодаре, Татарстане, Иркутске… Медики приняли эпидемический удар на себя. Приняли, как само собой разумеющееся: а как иначе? Да в той же Италии среди зараженных 10 процентов - врачи. Это естественно. В Китае выздоровели 93 процента инфицированных. Спасибо медикам. Им не предписано сидеть дома, не выходить на улицу и так далее. Напротив, с них особый спрос: они обязаны, они должны. Спасение в экстремальной ситуации - дело врачей. И, как сказал наш президент, "медики проявляют удивительную самоотдачу. Медиков надо поддержать". Так хочется, чтобы это пожелание распространялось не только на время эпидемии. Чтобы словосочетание "дело врачей" раз и навсегда утратило свой криминальный уклон.

Григорий Ройтберг: В Италии в шесть вечера люди выходят на балконы и аплодируют врачам.

Ждете аплодисментов у нас?

Григорий Ройтберг: Жду цивилизованного отношения к медикам. Оно же было в России. Традиционно к врачеванию относились с пиететом. Наши литературные классики не однажды писали об этом.

А маршал Константин Рокоссовский как-то сказал, что "войну выиграли раненые". Сказал, имея в виду, что наши медики в Великую Отечественную сумели вернуть в строй действующей армии более 70 процентов раненых. Вот сейчас чуть ли не всеобщая мечта: когда появится вакцина от коронавируса, все будут спасены. По-вашему, может случиться чудо и, когда вакцина действительно появится, мы дружными рядами двинемся на прививки? Или будет как всегда: противники вакцинации станут твердить о том, что прививки - лишь вредное вмешательство в наш организм… Такого противостояния вакцинации, по-моему, нет нигде в мире. Возможно, потому что в мире к медикам, врачам относятся, как вы заметили, с пиететом. У нас, к великому сожалению, модно предъявлять им самые нелепые претензии.

Григорий Ройтберг: Дело даже не только в претензиях. А в некоем небрежении к профессиональным рекомендациям специалистов. Вот еще случай из дня сегодняшнего. Как прикажете назвать человека, который, зная, что он приехал из неблагополучной страны, имел там подозрительные контакты, понимая, что у него вирусная инфекция, приходит к врачу. Все скрывает. Лишь после того, как компьютерная томография обнаруживает пневмонию, рассказывает правду. Врача и сестру отправили на карантин. Надеемся, они не заболели.

Сегодня врачи - это те командиры, которые должны сберечь себя. Если их, врачей, нет, то все население безоружно

Вы напомнили о маршале Рокоссовском. А другой великий военачальник - Наполеон, обращаясь к своим командирам, говорил: "Первейшая ваша задача - сберечь себя. Потом - сберечь знамя. Потом - солдат. И, наконец, технику". Сегодня врачи - это те командиры, которые должны сберечь себя. Если их, врачей, нет, то все население безоружно. Сегодня мы должны выйти из этой ситуации с наименьшими потерями. А потом, когда вирусная война закончится, наверное, правильно будет вернуть врачеванию, врачу, медсестре, фельдшеру ту роль, которую мы сейчас так ощущаем. Чтобы общество не забыло бы о ней на другой день после окончания эпидемии.

Врачи об этом не думают. Они на передовой, в круглосуточном режиме. Но… Вирусы вирусами. Однако те же хронические болезни никуда не ушли. Скажем, гипертонику можно во время карантина обратиться в больницу? Его примут? Или дадут совет, называемый "заградительным", до окончания вирусной войны?

Григорий Ройтберг: Кроме вирусной инфекции есть еще 10 тысяч других болезней. Конечно, на некоторые из них можно сейчас не обратить внимания. Оставить на потом. Но огромное количество людей страдают тяжелыми хроническими заболеваниями. Это не только онкологические, кардиологические пациенты. Кроме того, сейчас, несмотря на коронавирус, весна. Начало цветения. Дают о себе знать аллергические болезни. Потому надо заботиться не только о том, чтобы больницы поменяли профиль, принимали инфекционных пациентов. Не меньшего внимания требуют "обычные" пациенты. Их обследование, их лечение должны проводиться в условиях максимальной безопасности.

Есть четкие протоколы ведения больных в условиях пандемии. В любом лечебном учреждении должен быть так называемый заградительный кордон. Его задача не пропустить инфицированного больного в лечебное учреждение. Это и порядок смены халатов каждые два часа, и специальная обработка всех поверхностей, и многое другое. Это требует дополнительных немалых средств.

Несколько месяцев назад в разговорах на тему приближающейся пандемии мы в ответ ничего не слышали, кроме насмешек, обвинений в паникерстве. Прошло некоторое время, и маятник настроения резко сместился. Сегодня в обществе главенствует неуверенность. Страх, опасения за себя, за близких. Мне кажется, и то и другое неверно. Да, сегодня эпидемия. Но она закончится. И, может, на телеэкране, в интернете появится ролик, подобный тому, который показывают в Ухане: аплодисментами провожают врачей, спасших от вируса. Да, посвятивший жизнь врачеванию, я хочу, чтобы скорее наступило время, когда мы будем аплодировать врачам, которые победили эту заразу, спасли миллионы людей.

Считаете, в нашей стране, где медицина отнесена к сфере услуг, такое возможно?

Григорий Ройтберг: Не только возможно. Так будет.

Не выдаете желаемое за действительное?

Григорий Ройтберг: Не выдаю. В обществе много здоровых, цивилизованных сил. Думаю, у пандемии будет такой вот побочный положительный эффект.

Сейчас все медицинские учреждения, независимо от того, федеральные они, региональные, городские, районные, частные, противостоят вирусу. Эта практика повсеместной, всеобщей доступности медицинской помощи сохранится? Уйдут из нее квоты? Частные клиники обретут реальное право на участие в системе ОМС?

Григорий Ройтберг: Тот стресс, который переживаем, по всем законам жизни должен иметь положительный знак. Но все проходит. Пройдет и это. Нам всем, как никогда, требуется психическое здоровье. Мы говорили об Италии, которая так страдает от вируса. И потому… Вот что сказал Папа Римский Франциск: "Сегодня перед сном подумайте о том дне, когда мы снова сможем выйти на улицу. О том, как мы снова обнимемся, а возможность отправиться за покупками всей семьей покажется праздником... Подумаем о том, когда происходящее станет воспоминанием, а наша нормальная жизнь покажется подарком - неожиданным и прекрасным. И мы полюбим все то, что до сегодняшнего дня казалось само самой разумеющимся. И будем ценить каждую секунду. Купание в море, солнце допоздна, закаты, тосты, смех. Мы снова будем смеяться вместе. Сил вам и мужества".