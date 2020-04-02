Актеры "Клиники" запустили подкаст о легендарном сериале

Зак Брафф и Дональд Фэйсон - исполнители главных ролей в культовом ситкоме "Клиника" запустили собственный подкаст, посвященный сериалу.

В первом выпуске, который получил название "Ненастоящие врачи, настоящие друзья", актеры рассказали, что будут смотреть по одной серии комедийного шоу за раз, начав с пилотного эпизода.

Во время просмотра они будут комментировать происходящее, вспоминать интересные моменты во время съемок, и по формату все это будет "почти как комментарии на DVD".

В планах звездного дуэта пересмотреть все девять сезонов "Клиники".