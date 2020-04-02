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Актеры "Клиники" запустили подкаст о легендарном сериале

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    02.04.2020, 11:33
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Зак Брафф и Дональд Фэйсон - исполнители главных ролей в культовом ситкоме "Клиника" запустили собственный подкаст, посвященный сериалу.

Фото: kinopoisk.ru
Зак Снайдер рассказал, в чем смысл фильма "Бэтмен против Супермена"

В первом выпуске, который получил название "Ненастоящие врачи, настоящие друзья", актеры рассказали, что будут смотреть по одной серии комедийного шоу за раз, начав с пилотного эпизода.

Во время просмотра они будут комментировать происходящее, вспоминать интересные моменты во время съемок, и по формату все это будет "почти как комментарии на DVD".

В планах звездного дуэта пересмотреть все девять сезонов "Клиники".

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