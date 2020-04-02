Алекс Некто рассказал, как родился сюжет фильма "Анна и Вано"

Вано - сын грузинского винодела, но с раннего детства живет в Москве и поэтому совсем забыл семейные традиции. Когда удача поворачивается к нему спиной и сотрудники банка требуют погашения кредита, Вано вынужден начать делать вино в ванной на съемной квартире. Когда Вано давит виноград, он слышит голос предков и отдается виноделию со всей душой и любовью. Молодое вино отвечает ему взаимностью. Однако вскоре Вано понимает, что вино - волшебное, и оно начинает вторгаться в его жизнь. Корреспондент "РГ" задала несколько вопросов режиссеру.

Этот фильм стал вашей дипломной работой?

Алекс Некто: Да, я закончил мастерскую кинорежиссуры и кинодраматургии (мастера Денис Родимин и Владимир Фенченко) на Высших курсах ВГИКа. "Анна и Вано" - диплом именно по режиссуре (по драматургии мы отдельно писали сценарий полного метра). Но сценарий "Анны и Вано" - тоже мой. Идея пришла случайно... Когда я начал учиться во ВГИКе, почти все время уделял учебе, сократив до минимума время на работу. Мало того, что надо кормить семью с ребенком, мы еще и очень любим принимать гостей. А где гости - там, естественно, и принятие алкоголя. Алкоголь стоит денег - а их мало. Замкнутый круг. Поэтому пришла идея попробовать сделать самогон. И вот мы с женой ночью гоним самогон и фантазируем, что, конечно, лучше было бы делать не самогон, а благородное вино... Но где его делать - в ванной? Так слово за слово и начала придумываться эта история. Я рассказал ее на следующем занятии мастерам - они поддержали: "Любопытно, ново, напиши!"

В титрах сказано: "Производство Россия - Грузия". Где снимали?

Алекс Некто: Снимали в Москве. Хотя в Грузию, безусловно, хотелось поехать. Планировали там снять флэшбеки главного героя (Вано) про детство. Но опять же - не хватило средств (фильм снимали полностью на собственные деньги). Мой мастер Владимир Алексеевич Фенченко предложил вместо этого использовать кадры из фильма Отара Иоселиани "Листопад" 1966 года. Кадры, действительно, чудо как подошли. Но возник вопрос - как получить на них права? Началась долгая тягомотина с выяснением, кому принадлежат права. Госфильмофонд отправил нас в "Грузию- фильм", там оказалось, что они ничего не знают, но зато помогли выйти лично на Отара Давидовича, который сейчас живет в Париже. Он почитал описание фильма и сказал: "Берите кадры! Удачи!" Поэтому мы не без гордости считаем, что Грузия имеет прямое отношение к созданию нашего фильма. А в Грузию, кстати, я попал сразу после защиты диплома, но это уже совсем другая история.

Фильм побывал на многих международных кинофестивалях, получил несколько призов: "Лучший игровой короткометражный фильм", "За лучшую режиссуру".

Алекс Некто: Что было особенно неожиданно - взяли главный приз на фестивале в Южной Корее.

Вы рассказывали, что была идея снять полный метр. Многое осталось за кадром? Написали сценарий?

Алекс Некто: Как ни странно, у меня сначала не было идеи написать эту историю на полный метр. Но на госэкзамене председатель комиссии Юрий Николаевич Арабов спросил: "Что же ты не написал сразу к экзамену и полный метр?" (а я писал совсем другую историю). Я простодушно ответил: "А что - так можно было?" Оказалось - нужно было! Тогда и начало прорастать зерно сомнения. И прорастало пару лет. Только полгода назад я вернулся к этому замыслу и доделал сценарий полного метра. Оказалось, что про Вано и Анну еще много чего хочется рассказать. В 2019 году мы прошли с полнометражным сценарием даже в финал питчинга дебютантов при Союзе кинематографистов. И даже неплохо защитились на нем. Но пока не нашли продюсеров, с которыми приступим к реализации проекта. Надеюсь, все впереди!