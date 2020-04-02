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В США из-за пандемии коронавируса ограничения различной степени жесткости на передвижения граждан ввели уже большинство американских штатов. При этом введенные запреты разнятся - в одних административных территориях до сих пор разрешается заниматься спортом на улице, ходить в общественные постирочные и навещать близких друзей, а в других введен полноценный комендантский час.

Так, в превратившемся в эпицентр эпидемии COVID-19 штате Нью-Йорк приказ находиться по домам для всех граждан был введен с 21 марта. С этого дня жителям штата и расположенного на его территории одноименного мегаполиса разрешается выходить лишь в продуктовые магазины, посещать медучреждения и выгуливать собак. Все это при условии строгого соблюдения социального дистанцирования - нахождения граждан на безопасном расстоянии друг от друга в шесть футов (2 метра). Запрещено заниматься любыми коллективными видами спорта, но индивидуальные пробежки и прогулки разрешены без какого-либо ограничения расстояния от дома.

Фото: EPA-EFE/JASON SZENES
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В штате Нью-Джерси за нарушение введенного карантина физическим лицам грозят штрафом в 1000 долларов или 364 днями тюрьмы. Для того, чтобы до жителей этого штата дошла вся серьезность сложившегося положения, на его территорию вошли подразделения Национальной гвардии и был введен комендантский час - с 8 часов вечера до 5 часов утра. Аналогичным образом дела обстоят и на западном побережье США - в Калифорнии местная полиция получила право привлекать граждан к административной и уголовной ответственности за халатное отношение к решению властей принудительно защитить население от COVID-2019.

В силу особенностей американского законодательства, строго защищающего права и свободы граждан, никакие методы дистанционного контроля за передвижениями американцев со стороны федеральных или региональных властей даже не обсуждаются. Как пишут американские СМИ, подобные меры в том числе мониторинг с помощью имеющихся в избытке у спецслужб США технических средств стали бы неконституционным вмешательством в частную жизнь граждан, нарушающим их приватность. А легальность контроля со стороны "большого брата" стала бы предметом судебных тяжб с правительством.

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