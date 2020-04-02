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02.04.2020 11:17
Рубрика: Общество

Американские ученые нашли у коронавируса слабое место

Текст: Юрий Медведев

Изучая структуру нового коронавируса, американские ученые нашли его слабое место. Это может стать прорывом для создания противовирусных препаратов. Результаты исследований опубликованы в журнале Nature.

Как работает вирус, как он поражает организм? Механизм известен. При инфицировании белковый шип на поверхности вируса SARS-CoV-2 прикрепляется к белку-рецептору на поверхности клеток человека - в частности, клеток легких. Примерно так ключ попадает в замочную скважину.

Фото: iStock
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Изучая особенности шипов SARS-CoV-2 и рецепторов человеческих клеток, ученые впервые обнаружили, что всего лишь несколько мутаций сделали его шип более компактным, чем аналогичная структура у вируса SARS, который в 2002-2003 годах вызвал эпидемию атипичной пневмонии. Такие мутации помогли SARS-CoV-2 надежнее прикрепляться к рецепторам, эффективнее инфицировать клетки человека и быстрее распространяться.

Зная структуру белков вирусов, их особенности, позволяющие устанавливать прочные связи с клетками человека, ученые рассчитывают найти способы блокировать вирус, не дать войти в контакт и распространять инфекцию.

Общество Наука Общество Здоровье Распространение коронавируса COVID-19 Научный подход с Юрием Медведевым

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