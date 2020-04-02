Редкие артефакты Римской империи обнаружены в Англии

В Великобритании археологи при проведении раскопок на востоке страны в деревне Лонг Мелфорд, графство Суффолк (Англия), обнаружили более 2500 тысяч артефактов Римской империи, в том числе предметы, подобных которым ранее не находили.

Как сообщает The Suffolk Free Press, большинство найденных артефактов относятся к периоду Римской империи, хотя в руки археологов попали и более поздние предметы. При римлянах в Лонг Мелфорде несколько столетий существовало довольно крупное поселение.

Было известно, что его жители занимались торговлей. Новые артефакты только подтверждают это. Среди обнаруженных предметов выделяется инструмент, изготовленный из овечьей кости. Подобных ему раньше не находили. Ученые предполагают, что он использовался в качестве ткацкой бобины в эпоху романо-британской эпохи.

Вероятно, на такую бобину наматывали пряжу для дальнейшей продажи. На этом инструменте имеется гравировка. По всей видимости, это была маркировка, которая обозначала вид пряжи, чтобы покупатель не ошибся и купил именно то, что ему было необходимо для создания различных текстильных изделий.

В ходе раскопок также было обнаружено большое количество костей овец и крупного рогатого скота с метками, свидетельствующими о том, что они побывали на бойне. Это говорит о том, что в данном поселении активно велась торговля мясом и шкурами.

Во время раскопок было обнаружено и более 2500 фрагментов керамики, относящейся не только к римскому периоду, но и более раннему периоду железного века. Причем многие из этих предметов оказались импортными.

Специалисты по гончарному делу определили, что значительная часть керамики была привезена сюда с материковой Европы, включая Испанию, Францию и Германию.

Кроме того, были раскопаны бронзовые женские шпильки и пинцет римской эпохи, а также балансировочные грузы - своего рода гири. Это дает представление о типе торговли, которой занимались в данном поселении.