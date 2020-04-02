Медики опровергли данные о безопасности коронавируса для новорожденных

Новости

Бундесбанк отклонил выпуск евробондов для локализации кризиса 14:10
Фото из самоизоляции: Россияне дома повторяют образы с известных картин 14:03
Lada Vesta за миллион евро продают в 17 раз дешевле 14:03
Минобрнауки: Студенты и аспиранты получат стипендии в полном объеме 13:56
Песков раскрыл механизм принятия решений в связи с пандемией 13:54
В Москве открыли службу психологической помощи во время карантина 13:53
ВЦИОМ: 70% россиян ограничили контакты с другими людьми 13:42
"Подвезу врача". Жители Астрахани бесплатно развозят медиков на работу 13:39
ФСИН предписала шире использовать видеосвидания для заключенных 13:38
В новой теплице под Курганом собрали первый урожай огурцов 13:34
Масштабные маневры ВКС России показали на видео 13:32
"Одноклассники" переводят собственные шоу в формат видеозвонков 13:25
В Элисте таксистов обязали проводить дезинфекцию машин 13:17
Число жертв коронавируса в Испании превысило 10 тысяч человек 13:16
В Удмуртии сотрудницу банка будут судить за кражу 12 млн рублей 13:14
Правительство выделит 350 миллионов рублей на жилье ветеранам ВОВ 13:13
В Иране число случаев заражения коронавирусом превысило 50 тысяч 13:11
Видео: дочь Миллы Йовович выучила русский язык и написала сказку 13:10
Объем потребления электроэнергии в РФ за неделю сократился на 10% 13:08
Витебск поставил в Россию продукцию на миллиард долларов 13:01
Видео: 84-летняя автомобилистка перепутала педали и сбила трех пешеходов 13:00
Музыкальные фестивали в Байройте и Вербье в этом году не состоятся 12:57
В Подмосковье выявлены еще 43 больных коронавирусом 12:53
В Сети состоится цифровая премьера фильма "Лед 2" 12:48
Во всех регионах Дальнего Востока ввели режим самоизоляции 12:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пять способов не развестись после карантина
Пять способов не развестись после карантина
Обучение на дому: 10 важных советов родителям
Обучение на дому: 10 важных советов родителям
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
02.04.2020 12:36
Рубрика: Общество

Медики опровергли данные о безопасности коронавируса для новорожденных

Текст: Алена Ларина

Медики китайского Уханя опровергли информацию, что у зараженных COVID-19 матерей рождаются только здоровые дети.

Их выводы опубликованы в JAMA Pediatrics. В начале эпидемии считалось, что болезнь поражает в основном пожилых людей, но впоследствии выяснилось, что это не так. Как оказалось, заражению подвержены даже младенцы.

Фото: EPA
Врачи рассказали об изменении возрастной структуры больных COVID-2019

Сотрудники детской больницы города Ухань представили отчет о 33 случаях ведения родов у больных новой коронавирусной инфекцией и послеродового ухода за ними и новорожденными с января по февраль 2020 года.

Каждая беременная родила по одному ребенку. Врачи обнаружили COVID-19 у трех новорожденных мальчиков, появившихся на свет в результате кесарева сечения. Причиной хирургического вмешательства в родовой процесс стала пневмония и другие проблемы со здоровьем, которые были у роженец.

У здоровых женщин кесарево сечение применили в больнице в этот период в 23 случаях из 30. У зараженных младенцев вирус был выявлен на второй и четвертый день после рождения. А на шестой тесты показали отрицательный результат. У двух детей пневмония проявилась уже с рождения, у третьего - на второй день. Диагноз подтвердили результаты рентгенографии их грудной клетки и компьютерной томографии.

После проведенного лечения, в том числе в одном случае антибиотиками, все дети остались живы. Каким путем они получили инфекцию, и когда это произошло - до или после рождения, неизвестно.

Авторы исследования делают вывод, что COVID-19 может протекать тяжело даже у самых маленьких пациентов, и они, скорее всего, заражаются от матерей.

Общество Здоровье Общество Наука Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
В России за сутки добавился 771 случай COVID-19 в 29 регионах
Утверждены правила оформления больничных для граждан от 65 лет на карантине
Роспотребнадзор дал рекомендации по еде в условиях пандемии
Почти половина среди новых заболевших коронавирусом в Москве - люди моложе 45 лет
Перепись населения перенесут на следующий год
Как обезопасить детей в интернете во время карантина
Как не только уйти "на удаленку", но и вернуться обратно