Медики опровергли данные о безопасности коронавируса для новорожденных

Медики китайского Уханя опровергли информацию, что у зараженных COVID-19 матерей рождаются только здоровые дети.

Их выводы опубликованы в JAMA Pediatrics. В начале эпидемии считалось, что болезнь поражает в основном пожилых людей, но впоследствии выяснилось, что это не так. Как оказалось, заражению подвержены даже младенцы.

Сотрудники детской больницы города Ухань представили отчет о 33 случаях ведения родов у больных новой коронавирусной инфекцией и послеродового ухода за ними и новорожденными с января по февраль 2020 года.

Каждая беременная родила по одному ребенку. Врачи обнаружили COVID-19 у трех новорожденных мальчиков, появившихся на свет в результате кесарева сечения. Причиной хирургического вмешательства в родовой процесс стала пневмония и другие проблемы со здоровьем, которые были у роженец.

У здоровых женщин кесарево сечение применили в больнице в этот период в 23 случаях из 30. У зараженных младенцев вирус был выявлен на второй и четвертый день после рождения. А на шестой тесты показали отрицательный результат. У двух детей пневмония проявилась уже с рождения, у третьего - на второй день. Диагноз подтвердили результаты рентгенографии их грудной клетки и компьютерной томографии.

После проведенного лечения, в том числе в одном случае антибиотиками, все дети остались живы. Каким путем они получили инфекцию, и когда это произошло - до или после рождения, неизвестно.

Авторы исследования делают вывод, что COVID-19 может протекать тяжело даже у самых маленьких пациентов, и они, скорее всего, заражаются от матерей.