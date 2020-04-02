Более 80 стран обратились за помощью в Международный валютный фонд

За помощью в Международный валютный фонд (МВФ) уже обратились более 80 стран мира. Они попросили свыше 20 миллиардов долларов. Расходы на борьбу с коронавирусом и поддержку населения резко увеличили затраты государств, поясняет ТАСС.

"О помощи в большинстве своем просят страны с низким уровнем дохода и развивающейся экономикой, а также совсем маленькие государства. Сотрудники фонда работают в круглосуточном режиме, чтобы своевременно рассматривать поступающие обращения ", - пояснил представитель международной организации.

После тщательного изучения поступившие запросы предстоит одобрить Исполнительному совету. После этого станет ясно, какие страны получат финансовую помощь от МВФ.

Вспышка коронавируса в Центральном Китае была зарегистрирована в декабре 2019 года, а сегодня пандемией охвачено большинство стран. Во всем мире новым вирусом заражены свыше 850 тысяч .