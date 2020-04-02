Более 90% россиян поддерживают меры правительства против коронавируса

Подавляющее большинство россиян - более 90% - в целом поддерживают меры, предпринятые правительством РФ в рамках пандемии коронавируса, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

"Российское правительство с середины марта приняло несколько пакетов мер по поддержке населения и экономики страны. Сайт официальной информации о коронавирусе стопкоронавирус.рф провел опрос, чтобы узнать, как относятся к ним россияне", - говорится в сообщении.

Согласно данным сайта, 91% респондентов в целом поддерживают меры правительства: 59% полностью поддерживают, еще 32% - поддерживают большинство из них. И только 6% опрошенных не согласны с большинством принятых мер, а 3% не поддерживают их вовсе.

Опрос проводился в группе стопкоронавирус.рф в социальной сети "ВКонтакте" 31 марта, проголосовали более 12,4 тысяч подписчиков.