В период распространения коронавируса большая часть пособий будет начисляться в беззаявительном порядке.

Пенсии по инвалидности будут назначаться и продлеваться автоматически, заявили в минтруде. Там предложили до 1 октября проводить медико-социальную экспертизу без личного присутствия. "Выплаты будут осуществляться на основании данных Федерального реестра инвалидов, в котором собраны все сведения из документов, подтверждающих инвалидность", - пояснили в минтруде.

Чтобы получить выплату в 5000 рублей на каждого ребенка до трех лет, с апреля по июнь 2020 года, подтверждать доход семьи не потребуется. Рассматривается возможность начисления пособия в беззаявительном порядке. Возможно, в ближайшее время потребуется оставить заявление на Госуслугах, остальной пакет документов будет сформирован автоматически. Деньги за апрель начислят в течение месяца, затем они придут в мае и июне.

В беззаявительном порядке до конца апреля получат выплаты ветераны Великой Отечественной войны: по 75 тысяч рублей инвалиды и участники боевых действий, жители блокадного Ленинграда, вдовы военнослужащих, погибших в годы войны, вдовы умерших инвалидов и участников войны, по 50 тысяч - труженики тыла, совершеннолетние узники концлагерей, тюрем и гетто.