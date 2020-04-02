Британцы из-за нехватки яиц в магазинах стали воровать кур

Из-за коронавируса жители Альбиона стали массово скупать не только туалетную бумагу да макароны, но еще и куриные яйца. А когда их стало катастрофически не хватать на магазинных полках, некоторые британцы решили пойти на крайние меры и принялись воровать кур. Об этом сообщает газета Daily Mail.

В Британском благотворительном фонде по поддержке кур предупредили: "Из-за повышенного спроса на яйца... нам стало известно об увеличении количества случаев кражи кур-несушек... Если вашим курицам нужно продолжать гулять на участке, мы рекомендуем вам принять меры предосторожности и сохранять бдительность". По словам представителей фонда, птиц воруют прямо со двора дома.

А в Королевском обществе по предотвращению жестокого обращения с животными заявили, что некоторые воры то ли по ошибке, то ли специально воруют цыплят или еще очень молодых кур, которые пока не несут яйца. Для птиц это может закончиться тем, что их просто бросят на улице умирать. Поэтому их хозяева должны сделать все, чтобы этого не допустить.

Новости о краже кур вызвали бурную дискуссию в интернете, где пользователи со всей Британии стали делиться своим печальным опытом в этом деле. Так, к примеру, некоторые граждане пожаловались, что у них пытались украсть не только птиц, но и овец и прочий домашний скот. А председатель Дербиширской ассоциации мелких землевладельцев Сара Макроу рассказала, что у некоторых британцев воруют еще и уток.