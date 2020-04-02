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02.04.2020 03:46
Рубрика: В мире

British Airways отправит в отпуск 36 тысяч сотрудников

Компания British Airways уведомила местный профсоюз (Unite) о планах отправить в неоплачиваемый отпуск 36 тысяч своих сотрудников. Перевозчик подчеркивает, что это - не увольнение. Сокращение затронет 80 процентов персонала - без работы останутся пилоты, бортпроводники, инженеры и сотрудники головного офиса.

Джонсон: Ситуация с коронавирусом в Великобритании ухудшится

Днем ранее стало известно, что British Airways временно прекратит осуществлять рейсы из лондонского аэропорта Гатвик. Причина все та же - коронавирус. В Соединенном Королевстве COVID-19 выявлен у 25 тысяч человек, 1 808 - скончались. А 23 марта в стране был введен карантин, напоминает ТАСС.

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