British Airways отправит в отпуск 36 тысяч сотрудников

Компания British Airways уведомила местный профсоюз (Unite) о планах отправить в неоплачиваемый отпуск 36 тысяч своих сотрудников. Перевозчик подчеркивает, что это - не увольнение. Сокращение затронет 80 процентов персонала - без работы останутся пилоты, бортпроводники, инженеры и сотрудники головного офиса.

Днем ранее стало известно, что British Airways временно прекратит осуществлять рейсы из лондонского аэропорта Гатвик. Причина все та же - коронавирус. В Соединенном Королевстве COVID-19 выявлен у 25 тысяч человек, 1 808 - скончались. А 23 марта в стране был введен карантин, напоминает ТАСС.