Число заболевших коронавирусом в мире превысило 1 миллион человек

Число заболевших коронавирусной инфекцией в мире превысило один миллион человек и составляет на данный момент 1 000 940 человек. Об этом сообщает Worldometr, китайский справочный веб-сайт, поставляющий статистику и счетчики в реальном времени по различным темам.

Согласно данным Worldometr, 51 375 человек скончались от коронавируса, выздоровели 210 244 человека.

По странам на сегодня больше всего заболевших в США - 235 747 человек, из них скончались 5 624. На втором месте Италия (115 242 больных/13 915 умерших), следом идут Испания (110 238/10 096), Германия (84 284/1 089), а замыкает пятерку Китай (81 589/3 318). Следом идут Франция, Иран, Великобритания, Швейцария и Турция.