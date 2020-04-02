Число жертв коронавируса в Испании превысило 10 тысяч человек

За минувшие сутки в Испании от коронавируса скончались 950 человек, таким образом, число жертв COVID-19 в пиренейском королевстве превысило 10 тысяч человек. Тем не менее в министерстве здравоохранения с позитивом смотрят в будущее. Несмотря на то, что поставлен новый рекорд смертности за день, развитие эпидемии явно замедляется. Количество новых случаев заражения выросло всего на 8 процентов, неделю назад этот показатель составлял 20 процентов.

Согласно последним данным, в стране зарегистрировано 110238 случая инфицирования коронавирусом. При этом почти 20 процентов заболевших уже выписаны из больниц (26743).

На первом месте по числу зараженных стоит Мадрид с 32155 случаями, на втором - Каталония с 21804 инфицированными.

Впрочем, отмечает El Mundo, официальная статистика явно не полная. Из-за нехватки тестов люди с легкими симптомами не проверяются на COVID-19. Власти выражают надежду, что проблема нехватки предметов медицинского назначения будет решена в ближайшее время. Сегодня ожидается прибытие в Мадрид самолета из Китая с 58 тоннами груза. Его в Испании ждали 12 дней.