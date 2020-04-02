Число жертв коронавируса в мире превысило 50 тысяч человек

Число летальных исходов в результате инфицирования новым коронавирусом в мире превысило 50 тысяч. Такую статистику приводит в четверг Университет Джона Хопкинса.

Наибольшее число смертельных случаев зафиксировано в Италии, где скончались свыше 13 тысяч человек. Но в последние дни их количество стремительно увеличивалось в Испании, в четверг перешагнуло 10 тысяч. Резкий рост смертельных исходов отмечается в США, которые стали эпицентром пандемии, ведь каждый пятый заболевший в мире - американец.

Накануне в США был поставлен рекорд по суточному числу смертей из-за коронавируса - более 1,2 тысячи человек, а их общее число превысило 5 тысяч. Между тем, президент Дональд Трамп днем ранее спрогнозировал, что в ближайшие дни и недели в Америке эти цифры будут только расти. Согласно последнему прогнозу Белого дома, жертвами пандемии в США станут от 100 до 240 тысяч человек.