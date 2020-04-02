Что будет с курсом рубля в апреле

Курс рубля в апреле может пойти в сторону укрепления, но при негативном сценарии может и немного ослабнуть. Фото: Александр Корольков

За март курс российской валюты сильно потрясло: в начале месяца за доллар давали около 66 рублей, а в самые критичные моменты месяца он переваливал далеко за 80 рублей. Главной причиной стал "идеальный шторм" в виде разрыва сделки ОПЕК+ и, как следствие, быстрого падения цен на нефть (более чем с 50 до почти 20 долларов за баррель Brent), а также торможение мировой экономики из-за небывалых карантинных мер против коронавируса.

Банк России предпринял ряд мер для сглаживания колебаний на финансовом рынке, в том числе начал досрочную продажу иностранной валюты в рамках бюджетного правила. Также ЦБ дополнительно продает валюту из ФНБ, поступившую от сделки по продаже Сбербанка правительству. Ежедневные объемы продаж валюты ЦБ разнятся, но в среднем это около 13 млрд рублей.

Ранее министр финансов Антон Силуанов подчеркивал, что такое решение Центробанка позволит стабилизировать рубль по отношению к другим валютам. Глава Банка России Эльвира Набиуллина при этом отмечала, что у регулятора нет ни психологического, ни какого-либо другого курса рубля, по достижении которого ЦБ начал бы действовать на рынке активнее. Курс рубля плавающий, но у Банка России есть инструментарий, чтобы снять угрозы для финансовой стабильности, отмечала Набиуллина.

Поддержка курса со стороны Банка России поможет удержать рубль от существенного ослабления, а меры крупнейших регуляторов (в основном почти нулевые базовые ставки и фактическое предоставление ликвидности рынкам в формате "столько, сколько нужно". - Прим. "РГ") поддержат финансовые рынки по всему миру, что рано или поздно подтолкнет инвесторов к развивающимся рынкам, считает начальник аналитического управления банка "Санкт-Петербург" Андрей Кадулин.

По его мнению, сильно ограничен потенциал и дальнейшего снижения нефтяных котировок. Более того, он ожидает постепенного восстановления цен на нефть во втором квартале. Таким образом, в среднесрочной перспективе можно говорить об укреплении рубля, но в первой половине апреля курс, вероятно, будет оставаться в диапазоне 78-82 рубля за доллар без ощутимого изменения внешних условий, говорит Кадулин. Риски новой волны распродаж при этом все равно сохраняются, добавляет он.

Основная угроза для рубля сейчас исходит со стороны рынка нефти, говорит главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Сейчас им руководит спрос, который резко сжался из-за карантинных мер против пандемии коронавируса. По разным оценкам, в апреле мировой спрос на нефть может упасть на 20-30 млн баррелей в сутки, а это 20-30% глобального потребления, говорит Васильев. По его мнению, в апреле слабость нефтяного рынка сохранится и курс рубля будет тяготеть к отметке 80-82 к доллару и 89-91 к евро.

В случае же принятия нового соглашения по сокращению добычи нефти между странами ОПЕК+ и США, а также замедления числа роста инфицированных коронавирусом в мире к концу апреля курс российской валюты может окрепнуть до 75-77 рублей в паре с долларом и 82-84 рубля в паре с евро, допускает Васильев.

В целом финансовые власти в России накопили большой опыт прохождения внешних шоков, а российская экономика и банковская система за последние годы адаптировалась к резкому изменению внешних условий, добавляет Васильев.