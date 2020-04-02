Что будет с курсом рубля в апреле

Новости

Subaru останавливает заводы в Японии 19:49
В Элисте обнаружены питейные заведения, работавшие во время режима ЧС 19:47
В кабмине предлагают продлить меры социального дистанцирования в регионах 19:38
94-летняя кубинка выздоровела от коронавируса 19:33
Путин и Эрдоган обсудили меры по борьбе с коронавирусом 19:20
Путин подписал закон об ограничении применения к бизнесу статьи об ОПГ 18:57
Футбольный клуб "Крылья Советов" может быть ликвидирован 18:56
Джоан Роулинг запустила сайт про Гарри Поттера для детей на карантине 18:55
РЖД отменяет сбор за возврат неиспользованных билетов 18:52
Поезд из Уханя привезет в Европу маски транзитом через Россию 18:48
На Кубани инфекционисты и медсестры получат надбавки к зарплате 18:46
В Сочи спасатели присоединились к челленджу по коронавирусу 18:25
Четверых нижегородцев задержали по подозрению в убийстве из-за долга 18:22
В Крыму приостановят все стройки кроме трассы "Таврида" и больниц 18:16
ВОЗ, ВТО и ФАО предупредили об угрозе нехватки продовольствия в мире 18:05
Эксперты сомневаются в безопасности Zoom 18:04
В трех больницах Петербурга выявлена коронавирусная инфекция 18:00
Путин: Удаленный режим совещаний с кабмином не отразится на качестве работы 17:59
На ялтинцев завели дело за драку с полицейскими 17:50
УЕФА объявил о переносе всех своих турниров на неопределенный срок 17:48
Регистрацию браков и разводов предлагается отложить до 1 июня 17:46
В садоводствах Ленобласти в середине апреля откроют медпункты 17:39
В Казани задержали спекулянта, пытавшегося продать десять тысяч масок 17:39
В Калмыкии хурул из-за коронавируса перенес молебны в онлайн 17:35
В Саратове изменят порядок выдачи пропусков из-за коронавируса 17:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в апреле
Что изменится в жизни россиян в апреле
Как в самоизоляции сохранить любовь и крепкие нервы
Как в самоизоляции сохранить любовь и крепкие нервы
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
02.04.2020 00:00
Рубрика: Экономика

Плюс-минус вирус

Что будет с курсом рубля в апреле
Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Федеральный выпуск № 71(8125)
Март закончился для российского финансового рынка на минорной ноте - с очень дешевой нефтью и курсом доллара по 80 рублей. Перспективы российской валюты на апрель пока туманны, и многое, если не почти все, будет зависеть от того, как распространение коронавируса, а гораздо больше - борьба с ним, повлияют на мировую экономику вообще и цены на нефть в частности. При позитивном раскладе вероятный сценарий - укрепление рубля.
Курс рубля в апреле может пойти в сторону укрепления, но при негативном сценарии может и немного ослабнуть. Фото: Александр Корольков Курс рубля в апреле может пойти в сторону укрепления, но при негативном сценарии может и немного ослабнуть. Фото: Александр Корольков
Курс рубля в апреле может пойти в сторону укрепления, но при негативном сценарии может и немного ослабнуть. Фото: Александр Корольков

За март курс российской валюты сильно потрясло: в начале месяца за доллар давали около 66 рублей, а в самые критичные моменты месяца он переваливал далеко за 80 рублей. Главной причиной стал "идеальный шторм" в виде разрыва сделки ОПЕК+ и, как следствие, быстрого падения цен на нефть (более чем с 50 до почти 20 долларов за баррель Brent), а также торможение мировой экономики из-за небывалых карантинных мер против коронавируса.

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
Банк России запустил онлайн-конференции по ситуации на финрынке

Банк России предпринял ряд мер для сглаживания колебаний на финансовом рынке, в том числе начал досрочную продажу иностранной валюты в рамках бюджетного правила. Также ЦБ дополнительно продает валюту из ФНБ, поступившую от сделки по продаже Сбербанка правительству. Ежедневные объемы продаж валюты ЦБ разнятся, но в среднем это около 13 млрд рублей.

Ранее министр финансов Антон Силуанов подчеркивал, что такое решение Центробанка позволит стабилизировать рубль по отношению к другим валютам. Глава Банка России Эльвира Набиуллина при этом отмечала, что у регулятора нет ни психологического, ни какого-либо другого курса рубля, по достижении которого ЦБ начал бы действовать на рынке активнее. Курс рубля плавающий, но у Банка России есть инструментарий, чтобы снять угрозы для финансовой стабильности, отмечала Набиуллина.

Поддержка курса со стороны Банка России поможет удержать рубль от существенного ослабления, а меры крупнейших регуляторов (в основном почти нулевые базовые ставки и фактическое предоставление ликвидности рынкам в формате "столько, сколько нужно". - Прим. "РГ") поддержат финансовые рынки по всему миру, что рано или поздно подтолкнет инвесторов к развивающимся рынкам, считает начальник аналитического управления банка "Санкт-Петербург" Андрей Кадулин.

По его мнению, сильно ограничен потенциал и дальнейшего снижения нефтяных котировок. Более того, он ожидает постепенного восстановления цен на нефть во втором квартале. Таким образом, в среднесрочной перспективе можно говорить об укреплении рубля, но в первой половине апреля курс, вероятно, будет оставаться в диапазоне 78-82 рубля за доллар без ощутимого изменения внешних условий, говорит Кадулин. Риски новой волны распродаж при этом все равно сохраняются, добавляет он.

Фото: iStock
Названы условия для восстановления валютного рынка

Основная угроза для рубля сейчас исходит со стороны рынка нефти, говорит главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Сейчас им руководит спрос, который резко сжался из-за карантинных мер против пандемии коронавируса. По разным оценкам, в апреле мировой спрос на нефть может упасть на 20-30 млн баррелей в сутки, а это 20-30% глобального потребления, говорит Васильев. По его мнению, в апреле слабость нефтяного рынка сохранится и курс рубля будет тяготеть к отметке 80-82 к доллару и 89-91 к евро.

В случае же принятия нового соглашения по сокращению добычи нефти между странами ОПЕК+ и США, а также замедления числа роста инфицированных коронавирусом в мире к концу апреля курс российской валюты может окрепнуть до 75-77 рублей в паре с долларом и 82-84 рубля в паре с евро, допускает Васильев.

В целом финансовые власти в России накопили большой опыт прохождения внешних шоков, а российская экономика и банковская система за последние годы адаптировалась к резкому изменению внешних условий, добавляет Васильев.

Экономика Финансы Валютный рынок Курс рубля

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин: Удаленный режим совещаний с кабмином не отразится на качестве работы
Воробьев: Блокировка Москвы и Подмосковья не планируется
Граждане на карантине будут сообщать о самочувствии через портал госуслуг
Президент подписал пакет законов о защите капиталовложений
В РФ подтверждено 440 новых случаев коронавирусной инфекции в 35 регионах
Какие законы вступают в силу в апреле
Почему антисептики стоят как хорошее вино