Сегодня - День единения народов Беларуси и России

Валентин Сидорин, заместитель генерального директора Российской национальной библиотеки:

- У нас с Национальной библиотекой Беларуси давняя история взаимоотношений. Вместе выпускаем каталоги, вместе издаем сборники... А Президентская библиотека в Санкт-Петербурге сотрудничает с Президентской библиотекой Беларуси. Их основное направление - оцифровка материалов и увеличение объемов хранения.

Наши дружеские связи с Беларусью не менее интересны. Например, недавно мы в Национальной библиотеке Беларуси провели церемонию вручения медали "20 лет разгрома международных бандформирований". Среди награжденных - белорус, уроженец деревни Хорошевка Гомельской области Валерий Павлович Сердюков, который много лет был губернатором Ленинградской области.

Дмитрий Беляев, редактор аграрного агентства, Ростов-на-Дону:

- Я вырос в деревне, где несколько семей были этническими белорусами. Все как на подбор трудолюбивые, целеустремленные, с хорошей деловой хваткой. Белорусом был мой учитель физкультуры, который привил мне навыки здорового образа жизни. С годами я все больше понимаю, насколько мне повезло с учителем. Поэтому, конечно, для меня белорусский народ - часть моего народа, и очень хорошая его часть.

Николай Богданов, пенсионер, Карелия:

- Беларусь для меня - это моя судьба и моя семья. Я родился и вырос в небольшом лесном поселке. Там жили и семьи из Белорусской ССР. Дружили наши родители, дружили и мы. Моим лучшим приятелем был Витька Коваленко, мы с ним целыми днями пропадали вместе - и в школе, и на рыбалке, и в лесу. А потом я женился на его сестре Ане. У нас уже маленький внук появился. Часто бываем у родственников в Беларуси, и они приезжают к нам.

Людмила Казанцева, Омская область:

- Всегда слежу за новостями из Беларуси, потому что очень люблю эту страну. Для меня Беларусь - это прежде всего дружелюбные, неконфликтные и трудолюбивые люди. А еще - Беловежская пуща, "Песняры" и знаменитые картофельные драники. Где-то в Витебской области живет моя первая любовь - летчик Баранов Александр Кондратьевич...

Виктор Лишаков, главный врач Республиканского клинического госпиталя инвалидов Великой Отечественной войны им. П. Машерова:

- Я человек старой закалки, бывший военный. Начинал службу в Закавказском военном округе в Ереване, это был далекий 1989 год. В 2000-м обучался в Военно-медицинской академии им. Кирова в Санкт-Петербурге, потом вернулся на родину. В России у меня много друзей осталось, с которыми служил и учился. Более 10 лет сестра, гражданка Беларуси, живет в Москве. А мы из двойни. Поэтому для меня наши государства - как одна большая и дружная семья.

Ольга Барабанщикова, певица:

- Мой муж - москвич, я - минчанка. У меня все здесь, у него все там. Так и живем на две страны. И счастливы. Уверена, всем нам нужно дружить и помогать друг другу. Мы все соседи на этой планете.

Алексей Азаров, директор минского Центра океанографии "Открытый Океан":

- У нашего Центра океанографии много друзей в России. Точка единения - море, океан. Думаю, так будет всегда. С ребятами, которые у нас занимаются, мы ездим в Музей Мирового океана в Калининграде, есть интересные образовательные проекты с музеями Санкт-Петербурга… В то же время у нас нередко бывают гости из России. Главное, что нужно понимать: точки роста отношений между нашими странами не в деньгах, не в нефти, а в том, что исторически нас сближает. К слову, недавно при содействии "Рос­атома" нам передали программу "Путешествие по атомному реактору подводной лодки", которая работает с очками виртуальной реальности. Как раз ко Дню единения планируем ее презентовать в мобильном музее.