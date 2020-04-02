Дерматолог назвала способы ухаживать за руками при самоизоляции

В условиях тотальной дезинфекции россияне по нескольку раз в сутки моют руки с мылом, обрабатывают их различными основами и спиртом, что конечно влияет на кожу. В результате появляется опасность заработать дерматит, но если соблюдать ряд правил, то кожа по прежнему будет здоровой и красивой.

В первую очередь следует выполнять большинство работ в помещении и на улице в защитных перчатках, так как все химические средства содержат в своем составе ПАВ или агрессивные щелочи, которые очень негативно сказываются на состоянии кожи.

"Долгое пребывание в контакте с этими средствами приведет к тому, что руки станут еще более шершавыми и пересушенными. А это, в свою очередь, приведет к появлению морщин и пигментации", - заявила изданию aif.ru врач-дерматолог Мадина Байрамукова.

При выборе мыла медик рекомендует обратить внимание на вариантах, которые в своем составе содержат еще и увлажняющие ингредиенты, например алоэ. Они гораздо бережнее относятся к коже.

Коронавирус не освобождает от дополнительного ухода за кожей. Вместо кремов можно применять несмываемые ночные маски для лица - они очень хорошо питают кожу на протяжении всего времени, которое вы отдыхаете.

Все материалы сюжета "COVID-19. Мы справимся!" читайте здесь.