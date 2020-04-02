"Дистанционные виды осмотра любых объектов как никогда актуальны"

Основатель стартапа ViewApp Сергей Адаев - о том, как потребность в дистанционных осмотрах объединяет страховой, банковский, логистический, транспортный и даже строительный бизнес.

Сотрудничество со стартапами давно стало одним из эффективных способов поиска технологий для корпораций. Несмотря на то что привлекательность совместной работы очевидна для основателей стартапов и представителей крупных корпораций, им не всегда бывает легко находить друг друга. Корпоративные программы и акселераторы помогают решить этот вопрос. Сергей Адаев, основатель проекта ViewApp (приложение для дистанционного осмотра имущества), выпускник одной из таких программ в 2019 году, рассказал с какими трудностями в своей работе сталкивается любой российский стартап, зачем нужно участвовать в корпоративных программах и как изменилось отношение к технологиям бесконтактного взаимодействия в условиях распространения COVID-19.

- Ваш проект в основном сконцентрирован на кейсах для страхового и финансового рынков. Когда вы увидели возможность применения ваших решений в других отраслях? О чем конкретно шла речь?

- Наш проект изначально был разработан для страховых компаний - для страховых осмотров имущества и автомобилей, для осмотров при урегулировании убытков. Потом мы увидели кейсы в банковской отрасли и в лизинге - это мониторинг залогов и лизингового имущества, а также осмотр имущества перед кредитной или лизинговой сделкой. Наконец, возможность применения нашего решения в Real Estate, то есть в недвижимости. Речь идет о сделках купли-продажи, об аренде квартир. Имущество осматривается дистанционно с помощью нашего приложения, а результат выкладывается на интернет-ресурс или отправляется заинтересованной стороне, например, агентству недвижимости или будущему клиенту.

Будучи изначально выходцами из финтеха, мы понимали, что у технологии осмотра может быть применение не только в банковской или страховой сфере, но и во многих других отраслях. Благодаря работе с экспертами в программе Фонда "Сколково" и ИЦ Ай-Теко мы поняли, что решение будет востребовано в логистике, в грузоперевозках и в промышленности. Это, например, строительный надзор, то есть контроль стройки заказчиком и генподрядчиком, когда сотрудники на объекте самостоятельно фиксируют этапы строительства. Оказалось, что у решения есть интересная сфера применения в железнодорожных перевозках. С помощью приложения легко зафиксировать состояние подвижного состава, вагонов, прохождения груза. Благодаря ViewApp можно фиксировать сам процесс погрузки или разгрузки и тем самым избежать дальнейших перекрестных претензий при повреждении имущества. Все эти возможности мы открыли для себя в ходе работы с Ай-Теко.

- То есть строительство, транспорт, логистика. Кажется, технология пригодилась бы и в ретейле…

- В ретейле тоже есть применение. Мы пока не работали с этими рынками, но уже видим их огромную потребность в продукте. Наполнение полок, выкладка товара, распознавание цен - безусловно, им может пригодиться технология дистанционного осмотра.

- ViewApp позволяет сфотографировать тот или иной объект (недвижимость, автомобили, товарные позиции на полках магазинов и др.) и передать результаты осмотра на сервер, фиксируя дату, время и геолокацию, в которой была осуществлена фото- или видеосъемка. По сути, платформа и мобильное приложение на ее основе дают возможность экономить время и деньги на дорогостоящей экспертизе. Какие еще преимущества применения ViewApp важно отметить?

- Есть еще два дополнительных преимущества. Первое - это ускорение бизнес-процессов. Например, страховая компания при урегулировании убытка тратила на осмотр до недели. Нужно было связаться с клиентом, поехать и посмотреть поврежденную машину или дом. После этого материалы, полученные экспертом, нужно было передать в офис страховой компании. Сейчас с приложением ViewApp это можно сделать силами клиента за десять минут. Клиенты самостоятельно производят осмотр поврежденного имущества, после чего данные в онлайн-режиме попадают на сервер. Фактически через 15 минут страховая компания получает информацию, которую раньше ждала неделю. Как следствие, она может быстрее выплатить клиенту компенсацию, а это уже значительное конкурентное преимущество. Сейчас так работает компания "Сбербанк Страхование". Пострадавшее во время наводнения в Иркутской области в 2019 году имущество клиентов Сберстраха осматривалось как раз с использованием ViewApp.

Второе преимущество - защита от мошенничества. Уровень защиты данных, который обеспечивает наше приложение, на порядок выше того, с которым компании имеют дело при традиционном осмотре. Эксперт, сотрудник организации или аутсорсер, который едет на объект с фотоаппаратом, может изменить сделанные фотографии. В нашем продукте это невозможно, потому что данные, получаемые в процессе осмотра, недоступны тому человеку, который делает осмотр. Они хранятся в защищенном контейнере приложения и в онлайн-режиме передаются на сервер. Кроме того, приложение фиксирует геолокацию, положение телефона и множество других данных, позволяющих со стопроцентной уверенностью убедиться, что съемка не фальсифицирована.

- Каков приблизительный объем рынка осмотров, инспекций, экспертизы, оценки застрахованного имущества, а также имущества, переданного в лизинг или в качестве залога в России?

- По нашей оценке, мировой рынок составляет не менее 1,5 миллиарда долларов в год. Что касается России, то здесь только рынок страховых осмотров в год оценивается не менее чем на 150 миллионов долларов. Оценок рынка осмотров залогового имущества банков и лизинговых компаний нет, но мы полагаем, что он в несколько раз больше страхового. Дело в том, что в соответствии с 590-м постановлением Центробанка банки должны осматривать залоговое имущество раз в 3, 6, 12 или 24 месяцев - в зависимости от вида имущества. То есть это периодические осмотры. Представляете, сколько у нас залогового имущества? Рынок очень емкий, и это только финтех! А у нас еще Real Estate и прочее. В общем, есть над чем работать.

- Ваше решение остается уникальным для отрасли?

- На сегодняшний день конкурентов, имеющих такую же технологию осмотра, в России мы не видим. В мире есть похожие решения, но тем не менее анализ показывает, что мы делаем более правильный продукт. Основное наше конкурентное преимущество в том, что мы создаем платформу-конструктор для управления любыми видами осмотра. Иначе говоря, заказчик без участия своих программистов или нашей компании может создавать собственные схемы осмотров любых объектов или событий самостоятельно и далее управлять этими осмотрами по созданному сценарию. В основном на рынке представлены узкопрофильные продукты, которые дают возможность, к примеру, осмотреть автомобиль для продажи или груз для погрузки. Наш приложение позволяет заказчикам пользоваться всеми видами осмотра и управлять ими самостоятельно, и аналогов нашему решению на сегодняшний день не существует.

- По вашему опыту, в какой мере кредитные организации, страховые компании и финансовый сектор вообще готовы к переходу на online-процедуры осмотра и оценки без привычного выезда инспектора? Что побуждает отрасль по-прежнему держаться за дорогостоящие и громоздкие процедуры?

- Два года назад так и было. Но сейчас мы уже отчетливо видим market need. Рынок осознал свою потребность в цифровизации этого сегмента бизнеса. У нас сейчас активно идут пилоты с банками и лизинговыми компаниями. И знаете, теперь ViewApp - это в том числе средство борьбы с коронавирусом. Мне кажется, во время мировой эпидемии люди по-другому смотрят на цифровые средства бесконтактного взаимодействия. Сейчас я совсем не хочу контактировать с экспертом, который придет ко мне домой осматривать поврежденное жилье или машину. Я хочу, чтобы осмотр прошел максимально безопасно для меня. Вот сегодня я попал в ДТП, и мне нужен эксперт. А вдруг он меня заразит? У нас есть инструмент, позволяющий быстро и безопасно провести осмотр и получить страховую выплату.

- Как вы считаете, насколько важно взаимодействие между крупными корпорациями и перспективными технологическими компаниями, которые недавно вышли на рынок? Почему не всегда бывает просто выстроить эти связи?

- Я хочу пожелать успехов коллегам из других стартапов. Корпорации сейчас поняли, что с создателями новых проектов нужно взаимодействовать дружественно, поэтому пытаются создавать в своих структурах подразделения, которые будут отвечать за это взаимодействие. Конечно, все, что связано с корпорациями, - это долго, бюрократично, а стартап - это живая структура, и, к сожалению, не все новые проекты доживают до первого контракта, даже если их технология востребована. Они просто не успевают его заключить, потому что это очень долго, и у людей огонек в глазах гаснет раньше, чем они понимают, с какой бюрократической машиной столкнулись. При этом решения стартапов часто дешевле предлагаемых крупными IT-компаниями, они могут быть более гибкими и востребованными заказчиком. Так что здесь решение за корпорациями: им нужно научиться работать с малыми фирмами IT-разработки, и мне кажется, что они уже сделали первые шаги в этом направлении.

- Промышленный сектор пока стоит на стартовых позициях в том, что касается цифровизации. Рассматриваете ли вы это как ресурс для дальнейшей экспансии в новые отрасли, расширения целевых аудиторий? Иначе говоря, входит ли в ваши планы на ближайший год расширение сферы применения решения, которое казалось чисто "финтеховским"?

- У нас есть несколько целей на этот год. Первая заключается в активной экспансии на российский рынок. Мы планируем получить как можно больше клиентов и обеспечить максимальную выручку. Поскольку экспансия предполагает продвижение на различных рынках, мы в этом заинтересованы. Наша вторая цель - это значительное улучшение самого продукта. Мы хотим продолжать совершенствовать технологию и закрепить за собой право на лидерство. Для этого нужно уделять серьезное внимание разработке. Полагаю, за этот год мы также можем справиться с задачами в области дополненной и виртуальной реальностей. Это не просто модные тренды, но зачастую насущная необходимость при осмотрах. Третья задача не менее важна - это старт экспансии на международные рынки. Пару месяцев назад мы участвовали в конкурсе стартапов ZIMA Startup Contest в Лондоне. Это конкурс финтехстартапов, и мы выиграли там два приза. Первый - главный и специальный приз от правительства Великобритании. Кроме того, мы ездили с ИЦ Ай-Теко и со "Сколково" в Италию, где презентовали наш продукт местным банкам. Начать активно продавать ViewApp в других странах - одна из главных задач этого года.