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02.04.2020 06:00
Рубрика: Экономика

Доллар и евро установят рекорды роста без новой сделки ОПЕК+

Текст: Георгий Панин
До конца первой декады апреля эксперты ожидают позитивных новостей о рубле. Но пока он остается под серьезным давлением и стремительно снижается по отношению и к доллару и евро.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Специально для "Российской газеты" Алена Лапицкая, независимый эксперт по личным инвестициям, рассказала, как будет дальше меняться валютный рынок и ждать ли новой сделки по нефти ОПЕК+.

Путин назвал снижение цен на нефть серьезным вызовом для страны

- Что касается прогнозов на четверг, 2 апреля, - сообщила эксперт, - то в этот день не ожидается публикации важных макроэкономических данных, которые скажутся на котировках евро и доллара по отношению к рублю.

В течение дня можно ожидать продолжения снижения рубля в силу фундаментальных и технических факторов до отметок 79,30-79,50 рубля за доллар и до 87,30-87,40 рубля за евро.

А потом вполне вероятно некоторое замедление ослабления рубля и начало консолидации. Это можно ожидать с конца этой недели и до начала второй декады апреля. Но ослабление все-таки будет. Максимальный курс доллара и евро к рублю на этот период видится в районе 80,90-82,00 и 88,30-89,50 соответственно.

В сложившейся ситуации видится целесообразной осторожная продажа рубля с текущих уровней и фиксация прибыли по ранее открытым против рубля сделкам в случае начала консолидации.

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
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А теперь про влияние окончания сделки ОПЕК+ на курс рубля, срок которой истек 1 апреля. Само по себе на курс рубля это не повлияет, поскольку срыв сделки уже полностью был учтен в котировках ранее. А вероятность подписания нового соглашения в ближайшем будущем очень мала.

Но другого эффективного способа быстро поднять цены на нефть, кроме резкого ограничения добычи и предложения на мировой рынок, в сложившейся ситуации просто не существует. Следовательно, "нефтяные" валюты, в том числе и наш рубль, очевидно, все-таки продолжат снижаться (курс доллара может достигнуть 87 рублей, курс евро - 93 рублей).

Поэтому в "нефтяные" валюты сейчас лучше не инвестировать. Следует отдать предпочтение вложениям в золото. У него всё еще имеется хороший потенциал роста.

Экономика Финансы Валютный рынок Последствия обвала цен на нефть: ситуация на рынках Обзор рынков Курс рубля

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