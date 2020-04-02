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02.04.2020 18:42
Рубрика: Спорт

Два российских велогонщика излечились от коронавируса в ОАЭ

Текст: Максим Домчев

Российские велогонщики Дмитрий Страхов и Игорь Боев, госпитализированные в ОАЭ с диагнозом коронавирус, выздоровели.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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Оба спортсмена российской команды "Газпром-Русвело" покинули больницу, в которой находились после того, как у них был диагностирован коронавирус. Сейчас Страхов и Боев находятся на жестком карантине и ожидают дальнейших решений со стороны властей ОАЭ.

Оба гонщика в составе российской команды прибыли в эту страну для участия в гонке "Тур ОАЭ", но затем из-за пандемии коронавируса гонка была остановлена, а спортсмены помещены на карантин.

Генеральный менеджер команды Ренат Хамидулин рассказал РИА Новости о том, как обстоят дела у всех заболевших членов "Газпром-Русвело".

Фото: iStock
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"Боев и Страхов покинули больницу, также как наш механик Дмитрий Филиппович. Фактически они выписаны, но при этом помещены на жесткий по условиям карантин теперь уже на территории International Humanitarian City. Ранее был выписан наш массажист Сергей Пакура, и после такой же процедуры он тем же вечером был отправлен в Россию", - сказал он.

Однако сейчас карантин для покинувших больницу немного ужесточили и на карантине нужно находиться намного дольше.

"Ребята уже неоднократно сдали отрицательные на коронавирус тесты, еще предстоит сдать один анализ", - сообщил Хамидулин.

После окончания карантина спортсменов поселят в отель, где оба спортсмена будут ожидать возможности вылететь на родину.

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