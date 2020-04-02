Экипаж американского авианосца эвакуируют из-за вспышки коронавируса

После долгих колебаний Пентагон принял беспрецедентное решение: эвакуировать большую часть экипажа авианосца "Теодор Рузвельт" - одного из крупнейших американских военных кораблей, находящихся на боевом дежурстве. Неделю назад на борту судна выявили вспышку коронавируса. Хотя исполняющий обязанности министра ВМС США Томас Модли уверяет, что авианосец при этом не будет выведен из строя, многие эксперты полагают, что он уже не сможет считаться полноценной боевой единицей американского флота.

Возможно, широкая общественность ничего не узнала бы о ситуации на корабле, если бы в СМИ не просочилось эмоциональное письмо капитана "Теодора Рузвельта" Бретта Крозье своему начальству. На четырех страницах он подробно расписал мрачную обстановку на вверенном ему судне, где несли службу 4800 моряков. Все началось с единичных случаев заражения COVID-19, однако за неделю с небольшим число заболевших выросло до 93. При этом издание San Francisco Chronicle приводит данные о 150 и даже 200 инфицированных. Общие спальные каюты и тренировочные площадки, узкие проходы между палубами и отсеками дают простор для распространения инфекции и не позволяют экипажу соблюдать полноценный 14-дневный карантин в соответствии с предписаниями Центра по контролю и предотвращению заболеваний Военно-морских сил США. "Моряки не должны умирать. Мы не воюем", - патетически написал капитан, который в свое время принимал активное участие в военной операции "Буря в пустыне" в Ираке, а также в бомбардировках Югославии силами НАТО. В последнее время, как отмечают собеседники агентства Reuters, "Теодор Рузвельт" сместил фокус своей миссии "с противостояния терроризму на Ближнем Востоке на геополитическое соперничество", имея в виду сдерживание Китая в регионе.

По настоянию капитана тысяча военных с "Теодора Рузвельта" уже высадились на тихоокеанский остров Гуам (с 1950 года он, как известно, имеет статус самоуправляемой территории США, где располагается американская военно-морская база Апра-Харбор). Буквально на днях шеф Пентагона Марк Эспер заявил, что этих мер вполне достаточно наряду с отправкой на авианосец дополнительных лекарств, тестов, медицинского оборудования и персонала. Однако вчера было озвучено новое решение: эвакуировать еще 2700 человек. Хотя капитан Крозье настаивал, чтобы на борту оставили лишь десятую часть экипажа, командование Тихоокеанского флота на такую радикальную меру не пошло. "На корабле находится вооружение, боеприпасы, дорогие самолеты, а еще там есть атомный реактор. Мы не можем и не будем выводить всех людей", - заявил Модли.

По его словам, пришвартованный корабль пройдет полную санитарную обработку. Однако есть проблема: военно-морская база США просто не сможет принять такой огромный контингент. Губернатор Гуама Лу Леон Герреро уже согласился разместить в местных отелях солдат и офицеров, чьи тесты на COVID-19 дали отрицательный результат. Однако их перемещение по острову будет строго ограничено. Новость уже вызвала недовольство местных жителей, чей туристический бизнес и без того пострадал из-за эпидемии. Но губернатор заверил их, что врачи будут раз в два дня проверять американских моряков, помещенных на карантин. Если у кого-то обнаружат коронавирус, больных обязательно переведут в госпиталь.