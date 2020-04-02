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02.04.2020 10:39
Рубрика: В мире

Экипаж авианосца "Теодор Рузвельт" эвакуируют из-за коронавируса

Текст: Юрий Когалов
Авианосец "Теодор Рузвельт" больше не является полноценной боевой единицей американского флота. Из-за коронавируса Пентагон принял решение эвакуировать практически весь его экипаж.
Фото: AP Photo/Steve Helber Фото: AP Photo/Steve Helber
Фото: AP Photo/Steve Helber

Из четрыех тысяч человек на борту останутся лишь 10 процентов, чтобы поддерживать работу ядерного реактора и другого критически важного оборудования.

Фото: U.S.Navy/Wikimedia.org
Что добьет авианосцы США: вирус, ракеты или экономика

Как отмечают местные СМИ, впервые после окончания Второй мировой войны американский авианосец был выведен из строя (в 1945 году японцы потопили авианосец "Бисмарк Си").

Решение об эвакуации было принято после того, как командир корабля Бретт Крозье в направленном в минобороны письме на четырех страницах расписал, какая мрачная обстановка сложилась на борту. По его словам, из-за ограниченного пространства на корабле невозможно установить карантин и принять другие меры против распространения коронавируса. "Моряки не должны умирать. Мы не воюем", - написал он.

Первые три случая коронавируса на авианосце были диагностированы 24 марта, сейчас их количество достигло уже почти 100, хотя проверить успели только 1300 человек.

Фото: U.S.Navy/Wikimedia.org
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В настоящее время "Теодор Рузвельт" стоит у берегов острова Гуам - одного из крупнейших в Марианском архипелаге. По словам представителей Тихоокеанского флота США, после эвакуации моряков корабль пройдет дезинфекцию, однако есть и другая проблема. На военной базе на Гуаме просто недостаточно мест, чтобы разместить дополнительно почти четыре тысячи человек. ВМС пытается договориться с местными властями об использовании отелей и возможности разбить палатки прямо на пирсе.

Губернатор Гуама Лу Леон Герреро уже согласился разместить тех, чьи тесты дали отрицательный результат, в отелях на острове, но с ограниченным правом на перемещение. Он также заявил, успокаивая местное население, что врачи будут раз в два дня проверять моряков, помещенных в карантин на наличие симптомов, после выявления коронавируса их будут переправлять в военные больницы.

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