Экипаж авианосца "Теодор Рузвельт" эвакуируют из-за коронавируса

Авианосец "Теодор Рузвельт" больше не является полноценной боевой единицей американского флота. Из-за коронавируса Пентагон принял решение эвакуировать практически весь его экипаж.

Из четрыех тысяч человек на борту останутся лишь 10 процентов, чтобы поддерживать работу ядерного реактора и другого критически важного оборудования.

Как отмечают местные СМИ, впервые после окончания Второй мировой войны американский авианосец был выведен из строя (в 1945 году японцы потопили авианосец "Бисмарк Си").

Решение об эвакуации было принято после того, как командир корабля Бретт Крозье в направленном в минобороны письме на четырех страницах расписал, какая мрачная обстановка сложилась на борту. По его словам, из-за ограниченного пространства на корабле невозможно установить карантин и принять другие меры против распространения коронавируса. "Моряки не должны умирать. Мы не воюем", - написал он.

Первые три случая коронавируса на авианосце были диагностированы 24 марта, сейчас их количество достигло уже почти 100, хотя проверить успели только 1300 человек.

В настоящее время "Теодор Рузвельт" стоит у берегов острова Гуам - одного из крупнейших в Марианском архипелаге. По словам представителей Тихоокеанского флота США, после эвакуации моряков корабль пройдет дезинфекцию, однако есть и другая проблема. На военной базе на Гуаме просто недостаточно мест, чтобы разместить дополнительно почти четыре тысячи человек. ВМС пытается договориться с местными властями об использовании отелей и возможности разбить палатки прямо на пирсе.

Губернатор Гуама Лу Леон Герреро уже согласился разместить тех, чьи тесты дали отрицательный результат, в отелях на острове, но с ограниченным правом на перемещение. Он также заявил, успокаивая местное население, что врачи будут раз в два дня проверять моряков, помещенных в карантин на наличие симптомов, после выявления коронавируса их будут переправлять в военные больницы.