Экс-боец UFC: Макгрегор заменит Нурмагомедова в поединке против Фергюсона

Срыв поединка между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном продолжает порождать массу слухов и комментариев. С неожиданной речью выступил глава UFC Дана Уайт. Он заявил, что знал, что Нурмагомедов не будет драться против Фергюсона. Также Уайт отказался сказать, кто же будет соперником временного чемпиона.

Тем временем бывший боец организации Бен Аскрен поспешил заявить, что знает, кто сразится с Фергюсоном. По его данным, 18 апреля соперником американца станет бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор. Эти бойцы поспорят за титул временного чемпиона в легком весе.

Эту новость Аскрен выдал в Twitter, заявив, что сделка уже завершена.