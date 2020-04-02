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02.04.2020 10:23
Рубрика: Спорт

Экс-боец UFC: Макгрегор заменит Нурмагомедова в поединке против Фергюсона

Текст: Максим Домчев
Фото: AP Photo/John Locher Фото: AP Photo/John Locher
Фото: AP Photo/John Locher

Срыв поединка между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном продолжает порождать массу слухов и комментариев. С неожиданной речью выступил глава UFC Дана Уайт. Он заявил, что знал, что Нурмагомедов не будет драться против Фергюсона. Также Уайт отказался сказать, кто же будет соперником временного чемпиона.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Нурмагомедов сообщил об отмене боя с Фергюсоном

Тем временем бывший боец организации Бен Аскрен поспешил заявить, что знает, кто сразится с Фергюсоном. По его данным, 18 апреля соперником американца станет бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор. Эти бойцы поспорят за титул временного чемпиона в легком весе.

Эту новость Аскрен выдал в Twitter, заявив, что сделка уже завершена.

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