Эксперт: Дефицита зерна на российском рынке нет

"Товарные интервенции активизируют внутрироссийский рынок. Держатели зерна будут активнее вести себя по продаже зерновых запасов. Хорошая своевременная мера, которая принесет пользу рынку зерна", - уверен эксперт.
В России с 2001 года действует механизм зерновых интервенций. Государственные интервенции используются для стабилизации цен на зерновые культуры и поддержки аграриев. Объем зерна в интервенционном фонде по состоянию на 20 марта 2020 года составлял 1,751 млн тонн на сумму 17,713 млрд руб.
Цены, установленные Минсельхозом на пшеницу третьего класса для ЮФО составляют 6 700 руб. за тонну, Приволжья - 7 200 руб., Сибири и Дальнего Востока - 6 600 руб, ЦФО и Северо-Западного округа - 6 500 руб. Для пшеницы четвёртого класса - соответственно 6 600, 5 900, 6 100 и 6 800 руб. за тонну.
Сегодня же ФАО ООН опубликовал ежемесячный доклад, в котором пока оставила неизменным прогноз по объему производства пшеницы в мире в 2020 - 763 млн тонн, что сравнимо с показателями на конец 2019 года. Как отмечает Владимир Петриченко, на сегодня дефицита на российском рынке зерна также не наблюдается. "Хотя последние данные Росстата характеризуют рынок по состоянию на 1 марта текущего года переходящие остатки составляют 29,4 млн тонн, что на 7,2% больше, чем на 1 марта 2019 года. То есть товарные запасы у нас несколько выше, чем год назад", - подчеркнул он.
Сейчас участники рынка ожидают введения ограничительных мер, предложенных Минсельхозом, в виде квотирования экспорта в размере 7 млн тонн до конца текущего сезона. Ограничения предлагается ввести по четырем товарным позициям: пшеница, ячмень, кукуруза, рожь.
"На сегодняшний день этих товаров отгружено около 31 млн тонн, еще 8,5 -9 млн тонн это было бы нормально для выполнения экспортных программ по российскому зерну и не навредило бы внутреннему потреблению в РФ", - уверен Петриченко.
По данным аналитического центра АО "Русагротранс", с июля 2019 года по март 2020 года Россия экспортировала 33,4 млн тонн зерновых и зернобобовых культур (без учета вывоза в страны ЕАЭС), что на 11% меньше, чем годом ранее (37,5 млн тонн). В марте, по предварительным данным, из России экспортировали 3,78 млн тонн зерна против 2,6 млн тонн в марте прошлого года. Рост в основном связан с расширением рынков сбыта и поставками зерна во Вьетнам и Южную Корею. В целом, за последний месяц в РЖД констатировали снижение объемов перевозки зерна на 6%.
На сегодня 2 апреля 2020 года стоимость фьючерсов на пшеницу со сроком исполнения в мае на Чикагской товарно-сырьевой бирже составляет 202 доллара США за тонну.