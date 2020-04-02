Эксперт: Дефицита зерна на российском рынке нет

Товарные интервенции - своевременная и необходимая для внутреннего рынка РФ мера, такое мнение в беседе с корреспондентом "РГ" высказал гендиректор аналитической компании "ПроЗерно" Владимир Петриченко.

"Товарные интервенции активизируют внутрироссийский рынок. Держатели зерна будут активнее вести себя по продаже зерновых запасов. Хорошая своевременная мера, которая принесет пользу рынку зерна", - уверен эксперт.

В России с 2001 года действует механизм зерновых интервенций. Государственные интервенции используются для стабилизации цен на зерновые культуры и поддержки аграриев. Объем зерна в интервенционном фонде по состоянию на 20 марта 2020 года составлял 1,751 млн тонн на сумму 17,713 млрд руб.

Цены, установленные Минсельхозом на пшеницу третьего класса для ЮФО составляют 6 700 руб. за тонну, Приволжья - 7 200 руб., Сибири и Дальнего Востока - 6 600 руб, ЦФО и Северо-Западного округа - 6 500 руб. Для пшеницы четвёртого класса - соответственно 6 600, 5 900, 6 100 и 6 800 руб. за тонну.

Сегодня же ФАО ООН опубликовал ежемесячный доклад, в котором пока оставила неизменным прогноз по объему производства пшеницы в мире в 2020 - 763 млн тонн, что сравнимо с показателями на конец 2019 года. Как отмечает Владимир Петриченко, на сегодня дефицита на российском рынке зерна также не наблюдается. "Хотя последние данные Росстата характеризуют рынок по состоянию на 1 марта текущего года переходящие остатки составляют 29,4 млн тонн, что на 7,2% больше, чем на 1 марта 2019 года. То есть товарные запасы у нас несколько выше, чем год назад", - подчеркнул он.

Сейчас участники рынка ожидают введения ограничительных мер, предложенных Минсельхозом, в виде квотирования экспорта в размере 7 млн тонн до конца текущего сезона. Ограничения предлагается ввести по четырем товарным позициям: пшеница, ячмень, кукуруза, рожь.

"На сегодняшний день этих товаров отгружено около 31 млн тонн, еще 8,5 -9 млн тонн это было бы нормально для выполнения экспортных программ по российскому зерну и не навредило бы внутреннему потреблению в РФ", - уверен Петриченко.

По данным аналитического центра АО "Русагротранс", с июля 2019 года по март 2020 года Россия экспортировала 33,4 млн тонн зерновых и зернобобовых культур (без учета вывоза в страны ЕАЭС), что на 11% меньше, чем годом ранее (37,5 млн тонн). В марте, по предварительным данным, из России экспортировали 3,78 млн тонн зерна против 2,6 млн тонн в марте прошлого года. Рост в основном связан с расширением рынков сбыта и поставками зерна во Вьетнам и Южную Корею. В целом, за последний месяц в РЖД констатировали снижение объемов перевозки зерна на 6%.

На сегодня 2 апреля 2020 года стоимость фьючерсов на пшеницу со сроком исполнения в мае на Чикагской товарно-сырьевой бирже составляет 202 доллара США за тонну.