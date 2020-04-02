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02.04.2020 20:00
Рубрика: В мире

Эксперты Белого дома: вирус может передаваться во время разговора

Текст: Андрей Васильев

Экспертная группа ученых, созданная в Белом доме для изучения пандемии коронавируса, выступила с заявлением о том, что COVID-19 может передаваться не только во время чихания или кашля, но и разговора и даже дыхания. Об этом говорится в письме, подписанном доктором Харви Файнбергом, который является председателем комитета Национальной академии наук по новым инфекционным заболеваниям и угрозам здоровью 21-го века. По его словам, письмо было отправлено в среду вечером в ответ на запрос Кельвина Дрогемайера, начальника управления политики в области науки и технологий Белого дома.

Фото: REUTERS/Henry Nicholls
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Согласно ранее обнародованным данным Центров США по контролю и профилактике заболеваний, вирус распространяется от человека к человеку, когда люди находятся в пределах полутора метров друг от друга, "через дыхательные капли, образующиеся, когда зараженный человек кашляет или чихает".

Файнберг пояснил CNN, что в ходе исследования группа ученых выяснила: аэрозольные капли, образующиеся при разговоре или, возможно, даже при дыхании, также могут распространять вирус. Эти выводы, по его словам, во многом объясняют факты заражения врачей и медсестер в больницах китайского Уханя, которые заболели, когда снимали защитное снаряжение, мыли полы или контактировали друг с другом.

Исследования, проведенные ранее университетом Небраски, показывают, что генетический материал вируса был обнаружен в комнатах пациентов на расстоянии более полутора метров от них. По словам Файнберга, капли аэрозольного коронавируса могут висеть в воздухе и потенциально заразить кого-то, кто проходит мимо. То, как долго коронавирус задерживается в воздухе, зависит от нескольких факторов, в том числе от того, сколько вируса выделяет зараженный человек при дыхании или разговоре, а также от количества циркулирующего воздуха, сказал он. Однако, отметил ученый, коронавирус все-таки не так заразен, особенно на расстоянии, как корь или туберкулез.

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