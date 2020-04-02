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Текст:   Марина Трубилина 
11:17 02.04.2020

Эксперты прогнозируют снижение цен на жилье

Снижение цен на жилье на вторичном рынке прогнозируют специалисты портала "Мир квартир".
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

В первом квартале 2020 года средняя цена жилья на вторичном рынке (за исключением элитного сегмента) в крупных городах выросла на 1,7%. В 62 из 70 городов с населением более 300 тысяч человек цена квадратного метра выросла, в 8 городах снизилась.

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Наиболее существенно подорожало жилье в Красноярске (+5,2%), Новосибирске (+4,7%), Туле (+3,9%), Ростове-на-Дону (+3,9%) и Екатеринбурге (+3,8%). В лидерах также столичные регионы - Москва (+3,7%), Московская область (+3,6%) и Санкт-Петербург (+3,1%). В первой десятке и два крупнейших города Крыма, где спрос на недвижимость с начала нового кризиса резко возрос - в Симферополе цены поднялись на 3,6%, в Севастополе на 3,3%.

Снизились цены на жилье во Владикавказе (-5,7% за квартал), Калининграде (-3,5%), Тольятти (-2,2%), Мурманске (-1,1%), Архангельске (-1,1%), Сургуте (-0,3%) и Волжском (-0,2%).

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С обвалом котировок нефти и курса рубля сразу активизировались две группы покупателей недвижимости, говорит гендиректор портала "Мир квартир" Павел Луценко. Одни поспешили совершить сделку по старым ипотечным ставкам, полагая, что те скоро поднимутся. Вторые - инвесторы, которые решили вложить в недвижимость обесценивающиеся средства. "Некоторые собственники, чувствуя повышенный интерес к их активам, подняли ценники. Впрочем, нигде цены не подскочили более чем на 5%", - отмечает Луценко.

Ажиотаж вскоре спадет, в городах, где объявлен режим самоизоляции, он уже улегся, сообщают эксперты портала. "Начнется долгий период неопределенности. Спрос упадет сразу из-за нескольких факторов: подорожания ипотеки, разорения многих бизнесов, увеличившейся безработицы. Тем собственникам, кто не успел продать свои квартиры сейчас, придется волей-неволей опускать цены или дожидаться лучших времен", - подчеркивает Луценко.

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