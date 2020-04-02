Еще 150 новых случаев заражения коронавирусом выявили в ОАЭ

Новые случаи заражения коронавирусом в ОАЭ. Министерство здравоохранения страны сообщило еще о 150 заболевших. Раннее было 664 человека.

"Сейчас в королевстве 814 человек заражены новым типом коронавируса. От осложнений скончались 8 пациентов", - пишет РИА Новости со ссылкой на минздрав ОАЭ.

Власти страны настоятельно рекомендуют всем жителям соблюдать карантин и оставаться дома. На удаленный режим переведены школы и вузы. Все действующие ограничения, в том числе и на перемещение между городами и эмиратами, призваны остановить рост коронавирусной инфекции.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 823 тысяч случаев заражения, свыше 40 тысяч человек скончались.