Европа впервые направила гуманитарную помощь в Иран для борьбы с эпидемией

Франция, Германия и Великобритания направили первую партию медицинского оборудования в Иран в обход санкций США. Как сообщает France24, для этого впервые была задействована разработанная в Евросоюзе схема поставок в рамках "Механизма поддержки торговых обменов" (INSTEX). Эта созданная в январе 2019 года платформа для совершения торговых операций ЕС-Иран предусматривает совершение сделок между сторонами, не связанных с долларом США и контролируемой Вашингтоном системой банковских транзакций SWIFT. Таким образом, сотрудничающие с Тегераном европейские компании выводятся из-под риска попадания под американские санкции.

Париж, Берлин и Лондон являются собственниками учрежденного INSTEX и активно призывают другие европейские страны присоединиться к этому механизму.

Сообщается, что в числе поставленного в Иран европейского медоборудования находятся лабораторные тесты на коронавирус, медоборудование и средства индивидуальной защиты. Кроме того, ЕС предоставил ИРИ 5,5 миллиона евро на борьбу с эпидемией COVID-2019. Напомним, в Иране к настоящему времени официально подтверждено почти 45 тысяч случаев заболевания коронавирусом, почти 3 тысячи граждан Исламской Республики погибли от инфекции.

С учетом положительного опыта первого успешного задействования механизма INSTEX в МИД Германии уже заявили о том, что в настоящее время планируются новые поставки в Иран.