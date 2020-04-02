Финансовый университет призывает преподавателей сократить летний отпуск

Несмотря на то, что президент продлил нерабочие дни до конца месяца, вузы не уходят на каникулы, а с 6 апреля возобновляют обучение в дистанционном формате. Такие рекомендации дал министр науки и образования Валерий Фальков.

На сайте Финансового университета в среду появилось обращение вузовских преподавателей к коллегам сократить свой летний отпуск на месяц и уйти на отдых не 1 июля, а 1 августа.

- Преподаватели, несмотря на восстановление образовательного процесса с 6 апреля 2020 года, могли бы добровольно отказаться от месяца своего и так немаленького отпуска в 56 календарных дней и уйти на отдых не с 1 июля, а с 1 августа, - говорится в сообщении. - Этот месяц очень помог бы в организации системы экзаменов, защиты выпускных квалификационных работ. В эти очень непростые дни от каждого из нас требуются жертвы. Конечно, наш вклад трудно сравнить, скажем, с мужеством врачей, оказавшихся сегодня в зоне особого риска. Но это та посильная лепта, которую мы можем внести в борьбу с коронавирусом. Призываем другие высшие ученые заведения последовать нашему примеру.