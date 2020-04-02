Франция конфисковала маски, предназначавшиеся Испании и Италии

Как пишет журнал L'Express, этот груз две европейские страны, жителей которых больше всего поразил COVID-19, заказали у одной крупной шведской фирмы, специализирующейся на производстве одноразовой продукции. Товар следовал транзитом через Францию, когда его конфисковали: за пару дней до этого президент Эмманюэль Макрон подписал указ, позволяющий правительству реквизировать все необходимое для борьбы с эпидемией. Генеральный секретариат по обороне и национальной безопасности, консультативный орган премьер-министра, посчитал запасы медицинских масок вопросом национальной безопасности.

К решению возникшей проблемы подключилось шведское правительство и дипломаты, и после двух недель переговоров половина груза все-таки отправилась по назначению (по миллиону масок в Испанию и Италию). Остальные Франция оставила себе.

Данный инцидент привел к пока еще незаметным, в будущем вполне ощутимым последствиям. Имидж Франции был подпорчен. Шведский гигант отказался перевозить по территории республики свои товары.

Примечательно, что Франция не одна такая. В войну за маски вступили также Германия, Румыния, Чехия, Польша. Каждая из этих стран в течение марта умудрилась перехватить груз, предназначавшийся Италии. Возможно, именно это и привело к столь большому числу инфицированных на Апеннинах.