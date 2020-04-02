Француза приговорили к году тюрьмы за нелегальную перепродажу масок

Парижский суд приговорил мужчину к году тюрьмы и штрафу в 10 тысяч евро за то, что он нелегально перепродавал медицинские маски. Об этом сообщает радиостанция France Info.

В ходе обыска у гражданина Пятой Республики было изъято около 20 тысяч масок, в том числе повышенной прочности. Он продавал их прямо на улице. Как отмечает радиостанция, это первый случай, когда в Париже выносят столь суровый приговор за перепродажу масок.

Однако по всей Франции таких "смекалистых" нашлось немало. В настоящий момент французские правоохранители ведут расследования 15 аналогичных случаев. Напомним, что по распоряжению властей страны медицинские маски были реквизированы в целях распределения среди медперсонала и других служащих, контактирующих с возможными носителями COVID-19. Перепродавать маски строжайше запрещено.