ФСИН предписала шире использовать видеосвидания для заключенных

Федеральная служба исполнения наказаний предписала шире использовать практику видеосвиданий осужденных. Напомним, в рамках действия противоэпидемиологических в казенных домах приостановлено предоставление краткосрочных и длительных свиданий. Так что видеосвязь в данный момент единственная возможность заключенному увидеться с родными.

При этом в тюремном ведомстве подчеркивают, что по закону видеозвонок приравнивается к обычному телефонному разговору, число которых законом не ограничено. Есть лимит только на время самого разговора: продолжительность одного видеосеанса составляет не более 15 минут.

"На сегодняшний день в исправительных учреждениях установлено 514 видеотерминалов для проведения телефонных разговоров осужденных с их родственниками с использованием технических средств видеосвязи. Данная услуга востребована среди осужденных, в год ими совершается более 45 тысяч видеозвонков", рассказывают в Федеральной службе исполнения наказаний.

Кроме видеотерминалов в учреждениях уголовно-исполнительной системы установлено около 8,5 тысячи телефонных аппаратов, по которым ежегодно осужденные совершают более 8 миллионов звонков.