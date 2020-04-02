Футболисты "Атлетико" согласились на снижение зарплаты на 70%

Руководство мадридского "Атлетико" сократило зарплату игрокам и тренерам команды.

Еще один клуб во время приостановки большинства футбольных турниров сумел добиться экономии. Руководство мадридского "Атлетико" договорилось с футболистами и тренерским штабом о снижении заработной платы на период пандемии коронавируса на 70%.

Ранее в Испании на аналогичные уступки пошли футболисты и тренеры "Барселоны".

Все согласившиеся на временное понижение зарплаты подписали дополнительные соглашения с клубом, в которых прописаны разные варианты дальнейшего развития событий - будет ли сезон доигран или досрочно прекращен.

Благодаря поступку футболистов и тренеров 430 сотрудников "Атлетико" смогут сохранить свои рабочие места. Оставшиеся средства добавят члены правления клуба.