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02.04.2020 13:20
Рубрика: Власть

Генпрокуратура выявила массовые нарушения в организации школьного питания

Текст: Иван Егоров
Генпрокуратура выявила массовые нарушения в организации школьного и дошкольного питания по всей России.
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

В частности, как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе надзорного ведомства, одной из причин отравлений и инфекционных заболеваний детей более чем в 20 регионах стало повсеместное использование просроченных или запрещенных продуктов.

Фото: Нина Зотина/ РИА Новости
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Кроме того, как сообщили в Генпрокуратуре, в образовательных организациях распространены факты поставки продуктов питания без документов, подтверждающих их безопасность, и несоблюдения требований к организации хранения и приготовления пищи.

Например, в Анапе по представлениям межрайонного прокурора руководителями школ и детских садов утилизировано 650 кг продуктов.

Прокурорами выявлялись многочисленные случаи приема и использования продовольственного сырья без маркировки, позволяющей идентифицировать товар. В 21 районе Омской области по результатам проверки пресечено 87 фактов приемки продуктов в общеобразовательных и дошкольных образовательных организациях без маркировочных ярлыков с указанием даты выработки, состава, сроков и условий годности и хранения.

Выявлялись многочисленные случаи, связанные с нарушением условий хранения продуктов. Не во всех случаях обеспечивался надлежащий контроль за поступающими продуктами и готовой продукцией со стороны бракеражных комиссий, в состав которых зачастую не включался медицинский работник.

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Также, по данным прокуратуры, не соблюдались правила личной гигиены персоналом пищеблоков школ и детсадов, которые в полном объеме не проходили медицинские осмотры, иммунизацию. В некоторых случаях у работников столовых отсутствовали санитарные книжки или они были поддельными. Кроме того, прокуроры в своих проверках обратили внимание на случаи отступления от утвержденного меню, несоблюдения норм питания и замены блюд, неправильного формирования рационов питания, однообразного ассортимента продуктов.

Как отметили в надзорном ведомстве, сохранение здоровья детей, организация их питания в образовательных организациях находятся под пристальным вниманием органов прокуратуры России.

Власть Безопасность Правоохранительная система Общество Образование Правительство Генпрокуратура Стандарты для школы

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