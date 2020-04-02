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02.04.2020 19:28
Рубрика: Происшествия

Генпрокуратура выявила пять новых фейков о коронавирусе

Текст: Иван Егоров
Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе надзорного ведомства, на официальном сайте радиостанции в Оренбурге была выявлена публикация под названием "Владимир Осечкин: УФСИН пытается скрыть вспышку неизвестного заболевания в Оренбургской ИК-8". Этот же материал был обнаружен и на странице пользователя Владимира Осечкина в Facebook.

Согласно информации официального сайта УФСИН России по Оренбургской области, новость о массовом заболевании осужденных в колонии № 8, является ложной. Проверка, проведенная УМВД России по Оренбургской области в колонии, информацию о заболевании в колонии не подтвердила. Как отметили в Генпрокуратуре, поскольку сайт оренбургской радиостанции является подразделением московской редакции, соответствующие материалы направлены в Роскомнадзор для решения вопроса о привлечении головного офиса к административной ответственности.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Кроме того на одном из интернет-порталов размещена статья "Во Владивостоке выявлены новые случаи заражения короновирусом - источники". В ней, в частности, говорится о том, что во Владивостокской клинической больнице № 4 выявлено пять новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Вместе с тем, согласно информации управления Роспотребнадзора по Приморскому краю, при проведении медицинского обследования выявлены два человека с коронавирусной инфекцией, которые находятся на госпитализации в ГБУЗ "Краевая клиническая больница № 2".

Еще один из пользователей, выявленный прокурорами, разместил сразу в Twitter и Telegram статью о том, что якобы в Перми создают центр распространения коронавируса. "Понятно, что врачи заразятся и дальше пойдут заражать. Ровно так в Италии было", - прокомментировал он.

Фото: скриншот с vesti.ru
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Статья была написана на основании письма от якобы анестезиолога кардиологического диспансера Перми. Этот медик сообщил в своем письме, что "больницу преобразовали в госпиталь для пациентов с коронавирусом и не выдали никакой защиты, а лишь 10 масок с угольным фильтром на коллектив реанимации в количестве 30 человек, а также стопку марли для самостоятельного изготовления масок и халатов".

Однако, согласно информации клинического кардиологического диспансера Перми, в соответствии с приказом министерства здравоохранения на базе хирургического корпуса произошло перепрофилирование в центр респираторной поддержки, где развернуто 49 реанимационных коек. На сегодняшний день все койки обеспечены аппаратами ИВЛ и всем необходимым оборудованием, в том числе средствами индивидуальной защиты.

Еще один фейк был обнаружен во "ВКонтакте", где под новостью о 13 заболевших в Перми был размещен комментарий следующего содержания: "более 500 подтвержденных случаев в Перми". Вместе с тем, согласно информации с официального сайта правительства Пермского края, в регионе выявлено 13 случаев заболевания коронавирусом.

Фото: Александр Корольков/РГ
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В этой же соцсети на странице сообщества "Подслушано: заводской район Пензы" выявлена запись, в которой говорится, о том, что люди в специальных костюмах заходят в квартиру, сообщают о том, что в связи с зафиксированным случаем заражения коронавирусом проходит дезинфекция, усыпляют газом владельцев и совершают кражу. Материал спровоцировал массовое обсуждение, а один из пользователей разместил это сообщение у себя на странице.

Вместе с тем, согласно информации заместителя начальника центра по противодействию экстремизму УМВД России по Пензенской области, факты квартирных краж в данном регионе не регистрировались.

Кроме того прокуроры выявили размещенный на YouTube ролик под названием "ЛЖЕ КОРОНА ВИРУСА". В этом видео показана женщина которая уверяет, что коронавирус не опасен, и, если вы попали в клинику, надо отказываться от тестирования на коронавирус, так как вас им заразят. Аналогичная информация была размещена во "ВКонтакте" и Instagram.

Таким образом, как подчеркнули в Генпрокуратуре, на всех перечисленных ресурсах размещена заведомо недостоверная общественно значимая информация, создающая предпосылки к массовым нарушениям общественного порядка и общественной безопасности. Требования прокуроров об ограничении доступа ко всем этим материалам направлены в Роскомнадзор.

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