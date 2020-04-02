В отличие от Италии или Франции, Германия отказалась от идеи всеобщего комендантского часа, сделав ставку на "запрет контактов". Но правительство обратилось к населению с просьбой: не покидать дома "без крайней нужды и уважительной причины". За порядком на улицах следят полицейские патрули и специальные проверяющие - наподобие дружинников. Кое-где даже задействованы вертолеты. Каждый человек должен быть готов к тому, что его могут остановить и расспросить, что он делает вне дома, разъясняют юристы. "Проверки проводим выборочно, на глаз, но глаз у нас зоркий", - заверили в МВД Саксонии.

"Сейчас я занимаюсь своим проектом на удаленке, но в те дни, когда мне еще приходилось выбираться в город, у меня при себе наготове была распечатка переписки с научным руководителем, подтверждающая, что я еду по учебным делам", - рассказала "РГ" соотечественница, которая находится в Берлине по стипендиальной программе.

По нашей просьбе она поинтересовалась у коменданта своего общежития и у сотрудницы службы доставки, есть ли у них письма с работы, которые можно предъявить полиции. У каждого была такая справка. При этом немцам не нужно получать разрешения для похода за продуктами, лекарствами или для прогулки с домашним питомцем. Разрешены даже пробежки или "индивидуальные спортивные тренировки" в парках. Ключевое слово - индивидуальные. Нарушителям грозят ощутимые штрафы. Так, в земле Северный Рейн-Вестфалия саботаж предписаний по минимальной дистанции чреват неустойкой в 200 евро. Любителям шашлыков на природе придется заплатить 250. Ну а те, кто рискнет затеять мероприятие в составе более 10 человек, будут проходить уже по уголовной статье. Она предусматривает до 25 тысяч евро штрафа или даже до пяти лет тюрьмы.