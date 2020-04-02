Глава Роспотребнадзора призвала продлить выходные дни

По мнению главы ведомства, нерабочие дни помогли снизить скорость распространения вируса. Поэтому продолжение этих мероприятий, продолжение разрыва общения - это, безусловно, задача нашего грядущего периода", - пояснила Попова (цитата по РИА Новости). Глава ведомства также отметила, что, в отличие от ряда стран, России удается удерживать темпы роста количества зараженных. Попова рассказала, что в настоящий момент в нашей стране около 20% заболевших COVID-19 не имеют симптомов, в то же время 14% пациентов имеют признаки пневмонии или течение болезни у них тяжелое или средней тяжести.
Но для того чтобы болезнь не распространялась, граждане должны проявлять сознательность. Например, при нахождении в общественных местах и в транспорте россияне должны держаться друг от друга на расстоянии метра. Теперь эта норма закреплена в постановлении главы Роспотребнадзора. Исключение сделано только для такси.
Помимо этого, руководителям регионов необходимо обеспечить изоляцию на 14 суток и медицинское наблюдение за всеми, кто вернулся в Россию из-за рубежа. В постановлении отмечается, что москвичи, прибывшие из-за границы, могут быть изолированы в домашних условиях. А вот жители других регионов, которые оказались в столице, должны быть помещены под наблюдение в медучреждение. Транспортировать прибывших до места изоляции нужно так, чтобы минимизировать риск возможного заражения COVID-19 для окружающих. Все вернувшиеся, у которых есть симптомы ОРВИ, должны сделать тест на коронавирус. Те же самые правила действуют и для россиян старше 65 лет, у которых есть симптомы простуды. Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович отметила в эфире телеканала "Россия 24", что действия российских властей по сдерживанию распространения инфекции должны помочь избежать европейского сценария эпидемии. По ее словам, принимаемые меры могут замедлить динамику появления новых заражений и в будущем сократить общее число инфицированных.