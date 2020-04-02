Глава Роспотребнадзора призвала продлить выходные дни

Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что выходные должны длиться не неделю, а дольше. Она не назвала точный срок, однако подчеркнула, что число дней должно быть кратно 14, как инкубационный период коронавируса.

По мнению главы ведомства, нерабочие дни помогли снизить скорость распространения вируса. Поэтому продолжение этих мероприятий, продолжение разрыва общения - это, безусловно, задача нашего грядущего периода", - пояснила Попова (цитата по РИА Новости). Глава ведомства также отметила, что, в отличие от ряда стран, России удается удерживать темпы роста количества зараженных. Попова рассказала, что в настоящий момент в нашей стране около 20% заболевших COVID-19 не имеют симптомов, в то же время 14% пациентов имеют признаки пневмонии или течение болезни у них тяжелое или средней тяжести.

Не стоит недооценивать коварство коронавируса. Он одинаково опасен как для пожилых, так и для молодых людей

Но для того чтобы болезнь не распространялась, граждане должны проявлять сознательность. Например, при нахождении в общественных местах и в транспорте россияне должны держаться друг от друга на расстоянии метра. Теперь эта норма закреплена в постановлении главы Роспотребнадзора. Исключение сделано только для такси.

Помимо этого, руководителям регионов необходимо обеспечить изоляцию на 14 суток и медицинское наблюдение за всеми, кто вернулся в Россию из-за рубежа. В постановлении отмечается, что москвичи, прибывшие из-за границы, могут быть изолированы в домашних условиях. А вот жители других регионов, которые оказались в столице, должны быть помещены под наблюдение в медучреждение. Транспортировать прибывших до места изоляции нужно так, чтобы минимизировать риск возможного заражения COVID-19 для окружающих. Все вернувшиеся, у которых есть симптомы ОРВИ, должны сделать тест на коронавирус. Те же самые правила действуют и для россиян старше 65 лет, у которых есть симптомы простуды. Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович отметила в эфире телеканала "Россия 24", что действия российских властей по сдерживанию распространения инфекции должны помочь избежать европейского сценария эпидемии. По ее словам, принимаемые меры могут замедлить динамику появления новых заражений и в будущем сократить общее число инфицированных.