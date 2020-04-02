Главный инфекционист ФМБА: Вспышка коронавируса в РФ завершится к лету

Пик распространения коронавируса в России еще не пройден, считает главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Владимир Никифоров, и, тем не менее, к лету вспышка инфекции в стране должна уже завершиться.

"Как минимум в середине следующей недели мы дойдем до вершины, - заявил медик в эфире Первого канала. - Было бы хорошо. Если брать стандарт таких вспышек ОРВИ - а у нас коронавирус, как ни крути, к ОРВИ относится - обычно вот такой подъем, а потом спад длится где-то 10-12 недель".

Напомним, что на конец 1 апреля в России было зарегистрировано 2777 случаев заражения, а 24 пациента, по данным оперштаба, скончались. Выздоровели 190 человек.