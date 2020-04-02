Уважаемые граждане Союзного государства, дорогие друзья!

2 апреля - День единения народов Беларуси и России. В этом году он проходит под знаком подготовки к 75-летию Великой Победы, завоеванной советскими солдатами и тружениками тыла, мужество и героизм которых бесспорны и беспримерны. Наше единение возможно лишь благодаря тому, что, жертвуя собой, они защищали родную землю и всю планету от фашизма.

Брестская крепость приняла на себя первый удар - и сегодня эта святыня остается символом героизма для миллионов людей независимо от их национальности. В рамках Союзного государства многое сделано для того, чтобы этот памятник мог достойно принять благодарных потомков.

Подо Ржевом заканчивается возведение мемориала советскому солдату, деньги на который выделены в том числе и из бюджета Союзного государства, а также пожертвованы простыми людьми. Мы делаем это, чтобы увековечить память

защитников и, что еще важнее, для себя, сегодняшнего поколения. Гордость за своих предков, как любовь и вера, - основа нравственной силы народа, наша вечная ценность.

Основы нашего единения восходят к общему подвигу, общей Победе и многим трудовым победам, которые одержаны вместе гражданами Беларуси и России. Как в хорошей семье, эти достижения не делятся пополам, они общие, идет ли речь об успехах ученых, производственников, деятелей культуры, представителей молодежи.

Оглядываясь назад, мы понимаем: важно смотреть вперед, ведь на общем пути будет не только прогресс, но и вызовы, и угрозы. К ним тоже нужно готовиться, оберегая благополучие наших народов. Решение этих задач возможно лишь при объединении усилий Беларуси и России в общей созидательной деятельности.

День единения - не красный день календаря. Потому что работы у нас много, и давайте делать ее вместе.

Хочу пожелать вам мира, добра, здоровья!

Григорий Рапота,

Государственный секретарь Союзного государства