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02.04.2020 20:24
Рубрика: Спорт

Хабиб ответил на обвинения в трусости

Текст: Максим Домчев

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов ответил на обвинения в трусости.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Нурмагомедов сообщил об отмене боя с Фергюсоном

В среду Нурмагомедов объявил, что его поединок против Тони Фергюсона, назначенный на 18 апреля не состоится. Причина - пандемия коронавируса, из-за которой чемпион не может покинуть Россию.

Сразу после этого Фергюсон обвинил россиянина в трусости, а затем потребовал лишить его титула. Даже глава UFC Дана Уайт заявил, что не сомневался в том, что Хабиб не выйдет на бой, хотя с его стороны обвинять бойца в чем-то как минимум глупо. До сих пор не озвучено, где же продет турнир UFC 249, перенесенный из Бруклина.

Фото: sportrecs.com
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Нурмагомедов в прямом эфире в Instagram ответил всем недоброжелателям.

"Просто скажите, куда мне надо лететь. Я почему сделал эфир? Все пишут, что надо лететь. Куда? Просто скажите, вот и все", - сказал Хабиб, явно недовольный реакцией на отмену боя.

Чемпион UFC добавил, что слышал про вариант с проведением боя в Беларуси, однако туда не пустили бы Фергюсона. Нурмагомедов призвал всех сидеть дома, уделять больше внимания близким и бороться с пандемией коронавируса.

Спорт Виды спорта Единоборства и силовые виды Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов

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