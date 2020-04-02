Хабиб ответил на обвинения в трусости

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов ответил на обвинения в трусости.

В среду Нурмагомедов объявил, что его поединок против Тони Фергюсона, назначенный на 18 апреля не состоится. Причина - пандемия коронавируса, из-за которой чемпион не может покинуть Россию.

Сразу после этого Фергюсон обвинил россиянина в трусости, а затем потребовал лишить его титула. Даже глава UFC Дана Уайт заявил, что не сомневался в том, что Хабиб не выйдет на бой, хотя с его стороны обвинять бойца в чем-то как минимум глупо. До сих пор не озвучено, где же продет турнир UFC 249, перенесенный из Бруклина.

Нурмагомедов в прямом эфире в Instagram ответил всем недоброжелателям.

"Просто скажите, куда мне надо лететь. Я почему сделал эфир? Все пишут, что надо лететь. Куда? Просто скажите, вот и все", - сказал Хабиб, явно недовольный реакцией на отмену боя.

Чемпион UFC добавил, что слышал про вариант с проведением боя в Беларуси, однако туда не пустили бы Фергюсона. Нурмагомедов призвал всех сидеть дома, уделять больше внимания близким и бороться с пандемией коронавируса.