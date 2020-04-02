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02.04.2020 11:25
Рубрика: Общество

"Яндекс" бесплатное протестирует педагогов

Текст: Ксения Колесникова

Сегодня учитель должен не только хорошо знать предмет, но и уметь сотрудничать с коллегами, создавать правильную атмосферу в классе, мыслить нешаблонно. Что педагоги уже умеют хорошо, а что дается им сложнее? "Яндекс" проводит бесплатное тестирование для педагогов "Я учитель". Тест можно пройти до 11 апреля - этой возможностью уже воспользовались более 100 тысяч учителей, то есть каждый 10-й учитель в России. Каждый получает от "Яндекса" рекомендации по развитию компетенций, исходя из результатов теста.

Фото: iStock
Запущен ресурс по дистанционному обучению для учителей

Тест позволяет измерить шесть компетенций педагогов, которые (согласно международным исследованиям) существенно влияют на результаты учеников: ориентация на результат, анализ собственных действий, конструктивное сотрудничество с коллегами, развитие, индивидуальный подход к ученикам и умение создать правильную атмосферу в классе.

Оказалось, что лучше всего у всех учителей развит навык сотрудничества с коллегами: в этой компетенции высокий балл (от 75% до 100%) получили более 51% педагогов. Сложнее всего педагогам дается ориентация на учебный результат - только 26% прошедших тест получили тут высокий балл. Это объясняется тем, что ориентация на результат предполагает, что этот самый результат можно увидеть относительно скоро. А образование - это долговременный и непрерывный процесс, итоги которого очевидны не всегда.

У учителей "началки" чуть лучше, чем у остальных, развиты навыки сотрудничества с коллегами (на 7%), развития учеников (на 5,6%) и индивидуального подхода (на 4,5%). У учителей средней и старшей школы же немного лучше развит навык анализа своих действий (на 8%).

Фото: iStock
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Ирина Савицкая, руководитель направления продвижения "Яндекс. Учебника": "Мы создали инструмент, который дает возможность учителям посмотреть на себя со стороны, увидеть свои сильные и слабые стороны, обдумать их. Мы хотели сделать его безопасным и простым, поэтому у учителей есть возможность не регистрироваться сразу, а указать данные только для получения сертификата. Тест - это инструмент, созданный в помощь учителю. Рефлексия над собственными результатами особенно полезна сейчас, когда все ушли на дистанционное обучение, и учителя как никогда растеряны и не очень понимают, что делать".

Общество Образование Компании Информационные технологии Яндекс

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