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Игру, сформировавшую новый жанр, бесплатно раздают в Epic Games Store

Текст:   Богдан Бобров
02.04.2020,  
18:16
Фото: Сайт игры Gone Home Фото: Сайт игры Gone Home
Фото: Сайт игры Gone Home

В онлайн-магазине Epic Games Store обновилась линейка раздачи бесплатных игр.

Gone Home вышла в 2013 году и во многом определила и сформировала жанр, который теперь принято называть "симулятором ходьбы". На церемонии награждения VGX 2013 она получила награды "Лучшая игра для ПК" и "Лучшая независимая игра".

Hob - более свежий проект, представляющий собой приключение в жестоком мире на грани катастрофы. Эта игра - больше про головоломки и эксплоринг. На сайте-агрегаторе Metacritic имеет оценку в 76 баллов, что вполне прилично для тайтла такого масштаба.

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Акция продлится до 9 апреля, а следующей бесплатной игрой станет Sherlock Holmes: Crimes and Punishments.

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Фото: iStock
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