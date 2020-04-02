Игру, сформировавшую новый жанр, бесплатно раздают в Epic Games Store

В онлайн-магазине Epic Games Store обновилась линейка раздачи бесплатных игр.

Gone Home вышла в 2013 году и во многом определила и сформировала жанр, который теперь принято называть "симулятором ходьбы". На церемонии награждения VGX 2013 она получила награды "Лучшая игра для ПК" и "Лучшая независимая игра".

Hob - более свежий проект, представляющий собой приключение в жестоком мире на грани катастрофы. Эта игра - больше про головоломки и эксплоринг. На сайте-агрегаторе Metacritic имеет оценку в 76 баллов, что вполне прилично для тайтла такого масштаба.

Акция продлится до 9 апреля, а следующей бесплатной игрой станет Sherlock Holmes: Crimes and Punishments.