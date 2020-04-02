К середине апреля в России будут выпускать 4 млн масок в сутки

К середине апреля российские предприятия нарастят производство одноразовых и многоразовых медицинских масок до 4 млн тонн в сутки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова.

По его словам, помимо отечественного производства, в Россию поставляется в большом объеме импортная продукция. Так, за прошедшую неделю Китай поставил 37 млн масок. В ближайшую неделю планируется закупить у китайских партнеров еще 55 млн масок.

По оценке Мантурова, все это позволит покрыть дефицит товара и обеспечивать запас в регионах в медицинских учреждениях, службам и ведомствам, которые нуждаются в средствах индивидуальной защиты.