Новости

Патриарх Кирилл объявит формат проведения служб на Страстной неделе 23:20
Ученые: Каждый десятый заражается от того, кто не знает о том, что болен 23:13
Источник: Клубы РПЛ поднимут вопрос о сокращении зарплат игрокам на год 23:01
Финансовый университет призывает преподавателей сократить летний отпуск 22:55
Крымчанам разрешили ездить к пожилым и больным в период самоизоляции 22:53
Из-за коронавируса Польша запретила вывозить 858 видов товаров 22:36
К середине апреля в России будут выпускать 4 млн масок в сутки 22:33
Преподавателей вузов призвали остаться на рабочих местах в июле 22:24
Нурмагомедов готов встретиться с Фергюсоном в августе или сентябре 22:16
Песков объяснил решение дать регионам полномочия по режиму нерабочих дней 22:12
Француза приговорили к году тюрьмы за нелегальную перепродажу масок 22:11
США разработали план по урегулированию конфликта в Венесуэле в контакте с Гуайдо 22:10
В Эквадоре родственники оставляют тела погибших прямо на улице 22:03
Южноуральцам окажут помощь после продления "каникул" из-за COVID-19 22:02
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 1 миллион человек 21:58
В столице скончался 39-летний пациент с коронавирусом 21:41
Демпартия из-за COVID-19 отложила назначение кандидата в президенты США 21:38
В Петербурге частные клиники попросили поделиться аппаратами ИВЛ 21:16
В Подмосковье больных коронавирусом обязали указывать свою геолокацию 21:09
Минэкономразвития предложило мораторий на банкротство по заявлению кредиторов 21:07
В петербургском роддоме у беременной выявили коронавирус 21:01
Число жертв коронавируса в мире превысило 50 тысяч человек 21:00
Минздрав Крыма объявил набор волонтеров-медиков и добровольцев 20:45
На Дону ГИБДД выявляет водителей, нарушивших режим самоизоляции 20:40
Правительство утвердило введение квоты на экспорта зерна из России 20:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пять способов не развестись после карантина
Пять способов не развестись после карантина
Обучение на дому: 10 важных советов родителям
Обучение на дому: 10 важных советов родителям
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
02.04.2020 22:33
Рубрика: Экономика

К середине апреля в России будут выпускать 4 млн масок в сутки

Текст: Татьяна Карабут
Фото: Из личного архива Алисы Вериной
Как правильно носить и выбрасывать маски

К середине апреля российские предприятия нарастят производство одноразовых и многоразовых медицинских масок до 4 млн тонн в сутки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова.

По его словам, помимо отечественного производства, в Россию поставляется в большом объеме импортная продукция. Так, за прошедшую неделю Китай поставил 37 млн масок. В ближайшую неделю планируется закупить у китайских партнеров еще 55 млн масок.

По оценке Мантурова, все это позволит покрыть дефицит товара и обеспечивать запас в регионах в медицинских учреждениях, службам и ведомствам, которые нуждаются в средствах индивидуальной защиты.

Экономика Отрасли Промышленность Правительство Минпромторг Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин указом оформил новые меры по борьбе с коронавирусом
СФ предложил не наказывать граждан за неуплату по ЖКХ во время пандемии
МИД: США оплатили половину доставленной из России медпомощи
Матвиенко: Кабмин разрешит ускоренную закупку импортных тестов на COVID-19
В России за сутки добавился 771 случай COVID-19 в 29 регионах
Какие законы вступают в силу в апреле
Почему антисептики стоят как хорошее вино