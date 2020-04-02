Кабмин направит 2,6 млрд рублей на неотложные нужды малого и среднего бизнеса

Правительство направит 2,6 миллиарда рублей под льготное кредитование на неотложные нужды малого и среднего бизнеса.

"В первую очередь - на выплату зарплат, для поддержки и сохранения занятости в сфере авиаперевозок, туризма, выставочного бизнеса, общепита, физкультуры и спорта, дополнительного образования и бытовых услуг", - подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

Кроме того, из резервного фонда выделяются 5 миллиардов рублей на субсидии кредитным организациям для отсрочки платежей по кредитам, которые ранее были выданы МСП. "В предстоящие полгода сумма таких отсроченных платежей по процентам за кредиты составит почти 10 миллиардов рублей. Это серьезная нагрузка для кредитных организаций", - сказал глава кабмина.