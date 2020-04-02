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02.04.2020 17:35
Рубрика: Общество

Вызов принят

Боремся не только с коронавирусом, но и с другими болезнями
Текст: Ирина Краснопольская
Вынужденная изоляция коснулась не всех. Строители срочно возводят временные госпитали. Коммунальные службы наводят порядок на улицах и в подъездах. Но самая ответственная задача - на плечах медиков. Многие крупные медицинские центры срочно переоснащаются и проходят школу бойца по борьбе с коронавирусом и его последствиями. Вот что говорят ведущие специалисты российской службы здоровья.
Григорий Ройтберг: Нам всем как никогда требуется психическое здоровье. Фото: Сергей Куксин/РГ Григорий Ройтберг: Нам всем как никогда требуется психическое здоровье. Фото: Сергей Куксин/РГ
Григорий Ройтберг: Нам всем как никогда требуется психическое здоровье. Фото: Сергей Куксин/РГ

Сергей Готье, академик РАН, главный трансплантолог Минздрава России:

Сергей Готье: В нашем центре пересадка органов проводится каждый день. Фото: Александр Корольков/РГ

- Эпидемия - это как война, только с противником, которого не видно. Болеют и умирают люди. Все силы медицины, науки, организации здравоохранения брошены на борьбу с невидимым убийцей. В этой борьбе важно не только выстоять в эпидемии, но и не упустить всего остального. Важно не забыть, что другие смертельные болезни никуда не уходят в период эпидемий. Их, к сожалению, не становится меньше. Поэтому медики продолжают работать на всех фронтах, лечат экстремально тяжелые состояния, связанные с разными болезнями.

В нашем центре пересадка органов проводится каждый день. Ведь жизнь человека в листе ожидания - это ожидание решения судьбы: жить или умереть. И решение нельзя отменить или отложить. Вот и вчера два пациента Центра имени Шумакова получили донорские сердца. Двум другим пересажена печень. Один из них - 6-месячный ребенок. Жизнь продолжается. Мы обязаны победить.

Елена Уварова, член-корреспондент РАН, главный внештатный специалист-гинеколог детского и юношеского возраста Минздрава России:

Елена Уварова: Мы готовы к возможному приему заболевших коронавирусом беременных. Фото: Аркадий Колыбалов/РГ

- В нашем Центре акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова готовятся к возможному приему заболевших коронавирусом беременных женщин. А пока оказываем помощь обычным пациентам: приезжают на роды и плановое оперативное лечение, для выполнения программ в рамках вспомогательных репродуктивных технологий. Мы продолжаем принимать амбулаторных пациентов. Например, я как главный специалист помимо текущей ежедневной работы в отделении гинекологии детского и юношеского возраста по поручению Минздрава России вношу правки в Порядок оказания акушерско-гинекологической помощи несовершеннолетним девочкам с учетом современных реалий и требований. Параллельно учим работать с приборами для экстракорпоральной оксигенации и искусственной вентиляции легких. Учим правильно надевать защитную одежду. Соблюдаем строжайший санитарно-эпидемиологический режим.

Конечно, на прием и госпитализацию попадают только те, у кого нет повышенной температуры и прочих специфичных для коронавируса симптомов. Нам отчасти повезло. В нашем центре создана тест-система для быстрой и очень точной диагностики не только коронавируса, но и других вирусов, вызывающих ОРЗ. Создав условия полной изоляции температурящего больного в стационаре, мы уже спустя 4-6 часов можем исключить или подтвердить вирусную причину и принять соответствующие меры. Врачи, медицинские сестры, санитарки, невзирая на возраст и внутренний испуг, без оговорки приняли вирусный вызов. Ощущаем себя на передовой в прямом и переносном смысле этого слова.

Академик РАН Григорий Ройтберг: Медики приняли ­эпидемический удар на себя

Марина Киселева, профессор Национального медицинского радиологического научного центра:

Марина Киселева: В нашем отделении сегодня семь операций по поводу рака молочной железы. Фото: Сергей Михеев/РГ

- Мы принимаем всех пациентов, которые ждут лечения и жизнь которых целиком зависит от своевременного оказания специализированной медицинской помощи в стенах центра. Наш день начинается с утренней конференции под руководством академика РАН Андрея Каприна. Дежурный врач помимо оценки состояния реанимационных больных докладывает эпидемиологическую обстановку: количество необоснованно температурящих госпитализированных больных, состояние здоровья всех сотрудников, находящихся на работе или на самоизоляции после приезда из других государств. Каждый вторник утром обсуждается динамика эпидемиологической ситуации в стране.

В нашем отделении новых медицинских технологий сегодня запланировано семь операций по поводу рака молочной железы, две - по поводу онкологических заболеваний других органов. Во второй половине дня состоится консилиум амбулаторных больных из других регионов. Но на этом рабочий день не заканчивается. Каждый день мы отвечаем на вопросы больных с помощью телемедицины. Все как всегда. Кроме одного: повышенной сосредоточенности персонала в медицинских масках, слаженности принятия решений на всех уровнях и удивительной сплоченности коллектива, представленного разными поколениями, но объединенного одной целью.

Глеб Коробушкин, профессор Научного медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Приорова:

Глеб Коробушкин: Утро начинается с обхода пациентов, которым выполнены срочные операции. Фото: Александр Корольков/РГ

- Утро начинается с обхода пациентов, которым были выполнены операции. Правда, количество плановых операций ограничено. А это пациенты после высокотехнологичных вмешательств, которые нежелательно откладывать. Перед центром поставлена задача: подготовиться в случае необходимости к перепрофилированию отделений. Создать на базе травматологического центра отделения для приема инфекционных больных. В связи с этим проблемы, если так можно сказать, на злобу дня. Как сформировать потоки пациентов для выполнения эпидемических правил? Как с максимальной пользой провести формирование бригад для оказания помощи пациентам в случае их массового поступления и подготовить персонал к оказанию помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией?

Общество Здоровье Статьи и колонки Ирины Краснопольской

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