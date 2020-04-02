Как не заскучать на самоизоляции: рекомендации "РГ"

Несмотря на то, что весь мир ушел в самоизоляцию, культурная жизнь не замирала ни на секунду. И пусть физически музеи, театры, концертные залы, кинотеатры и библиотеки закрыты для посетителей, зато они открыли свои виртуальные двери и каждый день радуют новыми премьерами, выставками и концертами.

Теперь не нужно оформлять визы и покупать билеты, чтобы побродить по залам Лувра или Национальной галереи искусства Вашингтона, посмотреть легендарную постановку в Венской опере или балет в Большом театре или побывать на живом онлайн-концерте любимого музыканта. Осталось выбрать лучшее.

Культура.РФ

Портал Культура.РФ создал, пожалуй, самый полный навигатор культурной жизни России. Здесь собраны тысячи видеозаписей лекций, спектаклей, концертов, а также виртуальные экскурсии, фильмы и книги.

Используйте время, проведенное дома, с пользой: пересмотрите с детьми советские мультфильмы или послушайте сказки с оркестром, прочитайте романы, до которых так и не дошли руки, или посмотрите лекции из Русского музея.

Онлайн-афиша событий со всей России обновляется каждый день. Узнать подробности и расписание ближайших трансляций можно в разделе LIVE. Так, на 3 апреля запланированы виртуальный концерт "Даниил Крамер & Рита Эдмонд" из цикла #сфилармониейдома Свердловской государственной академической филармонии (начало в 16.30) и показ спектакля "Миры в столкновении" Владимирского академического театра драмы (начало в 18.00).

Театры

Ведущие театры по всему миру выкладывают в интернет свои лучшие постановки. Стоит воспользоваться этой возможностью, чтобы посмотреть шедевры мирового театрального искусства.

Мариинский театр

Мариинский театр завершает первую неделю самоизоляции симфонической сказкой для чтеца и оркестра Сергея Прокофьева "Петя и волк". Читает Ксения Раппопорт, за дирижерским пультом Валерий Гергиев (начало 4 апреля в 12.00). А в воскресенье зрителей ждет балет-феерия "Спящая красавица" в хореографии Мариуса Петипа в редакции Константина Сергеева (1952 год). Главные партии исполняют Алина Сомова и Владимир Шкляров (начало 5 апреля в 19.00).

Трансляции доступны на платформе, а также в социальных сетях Мариинского театра.

Большой театр

Большой театр продолжает трансляции спектаклей из своего "золотого фонда". Трансляции начинаются в 19.00 по московскому времени и проходят на официальном YouTube-канале Большого театра. Для тех, кто не успеет посмотреть спектакль в реальном времени, записи будут доступны в течение 24 часов после окончания трансляции. В программе: 4 апреля - балет "Марко Спада" (2014), 7 апреля - опера "Борис Годунов" (2014) и 10 апреля - балет "Щелкунчик" (2014).

Электротеатр "Станиславский"

В электротеатре "Станиславский" уверены, что вынужденная самоизоляция - ещё не повод отказывать себе в удовольствии посмотреть хороший спектакль. Театр расписал онлайн-трансляции своих спектаклей до середины апреля. 3 и 4 апреля посвятят двухчастному спектаклю "Стойкий принцип". 4 апреля состоится лекция, посвящённая баухаусу. 5 апреля дадут постановку под названием "Психоз". Завершится череда онлайн-трансляций шестидневным марафоном "Орфические игры. Панк-макраме", который будет проходить с 6 по 11 апреля дважды в день.

Венская опера

Венская опера показывает свои постановки каждый день в 17:00 по центральноевропейскому времени. Все трансляции проводят на стриминговой площадке, чтобы их посмотреть, нужно зарегистрироваться. В программе "Золушка", "Электра", "Парсифаль" и другие легендарные постановки.

Парижская опера

Парижская опера тоже открыла бесплатный доступ к своим лучшим постановкам. С 6 по 12 апреля можно будет посмотреть "Севильского цирюльника" Джоаккино Россини. А с 13 по 19 апреля откроется доступ к вечеру одноактных балетов Tribute to Jerome Robbins / "Посвящение Джерому Роббинсу".

Музеи

Не перестают удивлять искушенную публику и музеи по всему миру. Мало того, что они выкладывают в Сеть виртуальные выставки по своим залам и лучшим экспозициям последних лет, так еще и открывают доступ к уникальными материалам, ранее недоступным широкой публике. Советуем посетить Эрмитаж, Музей-заповедник Чехова "Мелихово", Подольский краеведческий музей, Звенигородский историко-архитектурный и художественный музей, Государственный музей Маяковского. Про каждый музей можно рассказывать отдельно, мы лишь обратим ваше внимание на некоторые из них.

Пушкинский музей

На странице Академии Пушкинского собраны короткие видео - эксклюзивные интервью, выступления директоров ведущих музеев мира, онлайн-курсы по изучению истории искусства. Есть у музея и виртуальные прогулки по экспозициям - по главному залу, Галерее искусства стран Европы и Америки, отделу личных коллекций и другим местам. Аудиогиды по музею доступны в приложении izi.travel. А на YouTube-канале Пушкинского музея собрана коллекция документальных видео, лекций и образовательных циклов.

Также музей запустил онлайн-программу #НаединесПушкинским, в которой объединил все свои интернет-проекты и представил новые форматы взаимодействия с аудиторией в период, пока музей закрыт для публики.

Русский музей

Русский музей приглашает совершить виртуальную прогулку по своим залам и познакомиться с большой коллекцией древнерусской живописи и скульптур, нумизматики и декоративно-прикладного искусства, фотографий и гравюр. К экспонатам есть описания, поэтому гид не понадобится. Также на сайте есть виртуальный тур по основным экспозициям музея - Михайловскому дворцу, Корпусу Бенуа, Строгановскому дворцу, Летнему саду и другим местам.

Национальная галерея искусства в Вашингтоне

Пока музей закрыт для посетителей в официальной группе в Facebook работники музея проводят онлайн-экскурсии и рассказывают о шедеврах собрания. На сайте доступны аудиогиды, лекции и дискуссии, а многие произведения можно рассмотреть в отличном качестве. Если вы не знаете английский язык, то вам поможет переводчик, установленный в браузере.

Третьяковская галерея

Государственная Третьяковская галерея впервые опубликовала в Сети полный фотоархив своих выставок, который доступен в "Яндекс.Коллекциях". Пользователи смогут увидеть работы Архипа Куинджи, Ивана Айвазовского, Зинаиды Серебряковой, Василия Верещагина и нынешней выставки "Русская сказка. От Васнецова до сих пор". Большинство фотографий опубликованы впервые.

Также Новая Третьяковка и Arzamas запустили совместные онлайн-курсы, на которых специалисты по авангарду расскажут о самых важных страницах в истории русского искусства.

Для детей

Самоизоляция особенно непросто дается детям, им сложнее всего объяснить, почему нельзя пойти погулять и пообщаться с друзьями. Зато это время можно использовать с пользой, чтобы узнать что-то новое. Уверены, что ваши дети лучше вас ориентируются в интернете и без проблем найдут подходящий мультфильм или увлекательный фильм. А вот сами искать полезные образовательные ресурсы они вряд ли будут. Поэтому именно они и попали в нашу небольшую подборку полезных сайтов для детей и подростков. Тем более что учебу в эти дни никто не отменял.

УЧИ.РУ

Пожалуй, одна из самых крупных российских интерактивных платформ для педагогов и школьников. Большой выбор разнообразных заданий по всем предметам из школьной программы, а также всевозможные олимпиады и марафоны. Правда для того, чтобы воспользоваться всеми возможностями, придется заплатить. Бесплатно ежедневно можно проходить лишь ограниченное количество заданий. Однако на время всеобщего карантина УЧИ.РУ предлагает учителям и ученикам воспользоваться всеми возможностями дистанционного обучения бесплатно.

Фоксфорд

Это полноценная онлайн-школа, которая пользуется заслуженным уважением учеников и их родителей. Особенно популярна она среди тех, кто перешел на домашнее обучение. А сегодня, когда все школьники оказались дома, школа открыла бесплатный доступ ко всем базовым онлайн-курсам по школьной программе с третьего по одиннадцатый класс. Для этого нужно всего лишь зарегистрироваться и можно начинать заниматься. Помимо этого в Фоксфорде можно подготовиться к олимпиадам и ЕГЭ. Заниматься можно на общих началах или с репетиторами.

InternetUrok

Это крупнейшая частная общеобразовательная онлайн-школа, в которой можно получить полноценное образование по всем школьным предметам. Здесь собрана самая крупная коллекция видеоуроков, тренажеров и тестов от лучших педагогов и методистов Москвы и Санкт-Петербурга. Можно спокойно посадить ребенка перед экраном и быть уверенным, что он усвоит новую тему и даже сделает тренировочные упражнения. Видеоколлеция уроков находится в свободном доступе. На сегодняшний день на сайте собраны все уроки естественно-научного цикла для 1-11 классов и приблизительно половина уроков по гуманитарным дисциплинам.

Дети и наука

Интернет-проект предлагает онлайн-курсы по общеобразовательным предметам для всех классов школы. Особое внимание уделено математике, биологии, химии, физике и окружающему миру. Наглядные картинки, подробные объяснения и продуманные задания станут хорошим подспорьем для учеников, самостоятельно осваивающих новые темы.