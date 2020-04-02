Усиление Китая, а значит, и неизбежный новый, еще более опасный для мира раунд противостояния Пекина и Вашингтона, изменение модели европейской интеграции из-за обострения противоречий между богатой северной и наиболее пострадавшей южной Европой, - вот лишь некоторые последствия пандемии COVID-19 для мирового порядка. Такое мнение высказали участники пресс-конференции в ТАСС "Валдайский клуб и повестка"2020". Она состоялась в преддверии публикации ежегодного доклада клуба.

Эпидемия максимально обострила давно наметившийся курс на разъединение и само­изоляцию стран, считает директор по научной работе фонда Федор Лукьянов. Она не смогла стать толчком к усилению международного регулирования, которое так необходимо при росте взаимозависимости стран, нет даже намека на разработку совместного плана воссоздания мира после эпидемии, чего-то вроде плана Маршалла для послевоенной Европы, указывает председатель совета фонда развития и поддержки клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий. Кризисы обычно играют позитивную роль, но нынешний вряд ли добавит устойчивости мировому порядку.

Китай выходит из этого кризиса первым, с возросшей уверенностью и будет вести себя более напористо. Возникает серьезный риск лобового столкновения между ним и уже менее уверенными в себе, но по-прежнему претендующими на роль мирового лидера Соединенными Штатами. России надо определиться, как вести себя в ходе этой весьма опасной для мира схватки, считает Лукьянов.

Евросоюз переживает судьбоносный момент. Угрозы его распада, конечно, нет, но если Италии, которая может рассчитывать только на европейскую помощь, откажется помочь Германия, то будут запущены процессы, которые приведут к совершенно другой модели интеграции, она уже не будет такой же, как прежде.

Несмотря на то, что восстановлению экономик могло бы помочь смягчение взаимных санкций, они продолжат жить своей отдельной жизнью: восточноевропейские страны заблокируют любые попытки их ослабления со стороны Евросоюза, в США этого не позволит внутриполитическая борьба. Жесты доброй воли вроде эпизодической помощи в борьбе с эпидемией принципиально не меняют этой картины мира.